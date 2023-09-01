Исландия будет снова убивать китов

Исландские власти опять разрешили убивать финвала – второго по величине млекопитающего на планете, пообещав ужесточить требования к китобойному промыслу. Об этом сообщают "Комментарии".

Финвал

"По истечении временного запрета министерство вводит новые строгие и детальные правила охоты, включая требования к оборудованию и методам, а также усиливает контроль", – пояснила газете The Guardian министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Свандис Сваварсдоттир.

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Китобойный промысел на островном государстве был приостановлен летом текущего года, когда стало известно, что четверть добытых в 2022 году китов умерли мучительной смертью. Так, одного из загарпуненного кита судно преследовало пять часов.

Часть зоозащитников разочарованы решением властей, другие — наоборот, связывают с решением о возобновлении промысла свои надежды на прекращение убийства финвалов. Они надеются, что китобойная компания Hvalur не сможет выполнить новые условия и правительство не продлит ей лицензию на убийства.

Кроме Исландии, китобойным промыслом занимаются Норвегия и Япония.

Из-за своей скорости и предпочтения жить вдали от побережья у финвала в лице людей долгое время не было врагов. Лишь в конце XIX века у человека появились технические возможности охотиться на финвала. В одном лишь 1938 году в Южном полушарии было убито 28 тысяч финвалов. Китобойный промысел беспрепятственно продолжался до конца 1960-х, пока популяции финвала не были почти полностью истреблены. В 1982 году Международная китобойная комиссия постановила полностью запретить охоту на финвалов, пока их численность не увеличится. В 2006 году правительство Исландии в одностороннем порядке вновь разрешило коммерческую охоту на китов, после чего первый финвал был убит 22 октября 2006 года. Изначальная численность оценивается в 400 тысяч южных и 70 тысяч северных финвалов. Интенсивная охота сократила их популяцию приблизительно до 5 тысяч особей. И хотя финвалы встречаются чаще, чем синий кит, они считаются крайне редкими животными, стоящими под угрозой исчезновения. Сегодня по разным оценкам, в Южном полушарии насчитывается 15 тысяч, в северном — 40 тысяч финвалов.

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