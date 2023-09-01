logo

BTC/USD

25820.48

ETH/USD

1634.29

LTC/USD

63.27

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Исландия будет снова убивать китов
commentss НОВОСТИ Все новости

Исландия будет снова убивать китов

Финвал – второй по величине млекопитающий на планете

сегодня, 18:55
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Исландские власти опять разрешили убивать финвала – второго по величине млекопитающего на планете, пообещав ужесточить требования к китобойному промыслу. Об этом сообщают "Комментарии".

Исландия будет снова убивать китов

Финвал

"По истечении временного запрета министерство вводит новые строгие и детальные правила охоты, включая требования к оборудованию и методам, а также усиливает контроль", – пояснила газете The Guardian министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Свандис Сваварсдоттир.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Китобойный промысел на островном государстве был приостановлен летом текущего года, когда стало известно, что четверть добытых в 2022 году китов умерли мучительной смертью. Так, одного из загарпуненного кита судно преследовало пять часов.

Часть зоозащитников разочарованы решением властей, другие — наоборот, связывают с решением о возобновлении промысла свои надежды на прекращение убийства финвалов. Они надеются, что китобойная компания Hvalur не сможет выполнить новые условия и правительство не продлит ей лицензию на убийства.

Кроме Исландии, китобойным промыслом занимаются Норвегия и Япония.

Из-за своей скорости и предпочтения жить вдали от побережья у финвала в лице людей долгое время не было врагов. Лишь в конце XIX века у человека появились технические возможности охотиться на финвала. В одном лишь 1938 году в Южном полушарии было убито 28 тысяч финвалов. Китобойный промысел беспрепятственно продолжался до конца 1960-х, пока популяции финвала не были почти полностью истреблены. В 1982 году Международная китобойная комиссия постановила полностью запретить охоту на финвалов, пока их численность не увеличится. В 2006 году правительство Исландии в одностороннем порядке вновь разрешило коммерческую охоту на китов, после чего первый финвал был убит 22 октября 2006 года. Изначальная численность оценивается в 400 тысяч южных и 70 тысяч северных финвалов. Интенсивная охота сократила их популяцию приблизительно до 5 тысяч особей. И хотя финвалы встречаются чаще, чем синий кит, они считаются крайне редкими животными, стоящими под угрозой исчезновения. Сегодня по разным оценкам, в Южном полушарии насчитывается 15 тысяч, в северном — 40 тысяч финвалов.

Тем временем, социологи узнали самое важное событие для россиян в августе.

Путин сделал заявление о войне

А Буданов рассказал, через сколько лет РФ может вновь напасть на Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!