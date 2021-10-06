Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив 1500 долларов за 1 тыс. куб.м

Исторический рекорд цены на газ: что происходит и что будет дальше - фото из открытых источников

Пять стран Европейского союза приняли решение провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.

Что происходит с ценами на газ? Как события могут развиваться дальше? Какие выводы следует сделать? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

По принципу биржевых спекуляций нужно будет дождаться точки разворота

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук думает, что нынешнюю ситуацию следует расценивать исключительно как спекулятивную.

"Газ по цене 1000-2000 долларов за тысячу кубов просто никто не покупает. Вообще рынок форвардных продаж – это в ЕС максимум 10 млрд. кубометров в течение года. Поэтому основная масса газа – это долгосрочные контракты по цене 250-320 долл. А не 1500 или 2000 долл", – уверен Юрий Корольчук.

Он считает, что цена на газ точно будет снижаться.

"По принципу биржевых спекуляций нужно будет дождаться точки разворота. Это может быть и новость о сокращении потребления в Китае, и начало испытаний "Северного потока-2", и открытие новых месторождений газа в любой точке планеты. То есть, нужна причина, – поясняет эксперт. – Учитывая такие спекуляции, государство точно должно оставлять за собой влияние и контроль за ценами газа. И у нас, и в ЕС".

Множество факторов стимулируют рост: от прогнозов холодной погоды до уменьшения поставок LNG (сжиженный газ), которые прибавляются к давлению со стороны России

Аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская называет главной причиной сложившейся ситуации – дефицит ресурса. А дефицит этот – результатом действия нескольких факторов.

"Заполненность хранилищ в Европе сейчас, в начале отопительного сезона, примерно на 20% ниже, чем год назад. Это усиливает риски и оказывает давление на цену, – отмечает аналитик. – В условиях роста спроса, Россия имеет рычаги давления на внешних потребителей, по сути, для продвижения своих интересов. В первую очередь – через ограничение поставок. Например, на прошлой неделе Россия остановила поставки газа через Украину в направлении Венгрии, результатом чего будет существенная недостача ресурса внутри нашей страны, потому что большая часть импорта была именно из Венгрии. Также были новости об ограничениях поставок через трубопровод Ямал-Европа".

По словам Оксаны Запорожской, на рынке распространяется паника.

"Котировочные цены, по сути, формируют трейдера, которые получают информацию для совершения сделок из разных источников, – продолжает аналитик. – Сейчас множество факторов стимулируют рост: от прогнозов холодной погоды до уменьшения поставок LNG (сжиженный газ), которые прибавляются к вышеописанному давлению со стороны России. Поскольку рынок максимально нестабилен, прогнозировать цены даже на ближайшее время, тем более на длительные периоды крайне сложно".

Оксана Запорожская акцентирует, что в Европе сложилась большая зависимость от поставок природного газа при растущем спросе. В том числе, в результате отказа от угля в пользу газа.

"Украина не может влиять существенно на оптовые цены на внутреннем свободном рынке, потому что на данный момент они зависимы от внешних факторов", – резюмирует аналитик.

Цель россиян – "нагнуть" европейцев и добиться скорейшего начала эксплуатации "Северного потока-2"

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан уверен, что за ростом цен на газ стоит Газпром.

"Остановка транзита через Украину с 1 октября на несколько дней и затем восстановление в ограниченных объемах – яркое подтверждение умышленного создания дефицита на европейском рынке. И это накануне начала отопительного сезона!" – акцентирует эксперт.

По его мнению, цель россиян – "нагнуть" европейцев и добиться скорейшего начала эксплуатации "Северного потока-2", причём без каких либо ограничений.

"В происходящем, как это ни странно, есть позитив для Украины, – считает Вадим Трюхан. – Дело в том, что эта газовая война, которую Кремль по-тихому, без объявления (как он любит), начал против всей Европы, наконец, может заставить задуматься о том, что пора избавляться от энергетической зависимости от Москвы".

Ранее "Комментарии" писали, что Шмыгаль рассказал, планирует ли Украина переговоры с Россией о прямых закупках газа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!