Итоги недели: какие экономические инициативы были в центре внимания – что вызывает опасение

Уходящая неделя (с 17 по 23 апреля) запомнилась Украине не только неожиданным визитом генсека НАТО и 11-м заседанием формата "Рамштайн", но и рядом весьма странных экономических инициатив. На них и сосредоточили внимание опрошенные изданием "Комментарии" эксперты.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Для тех, кто остался в Украине нужно создать максимально благоприятные условия для работы

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат акцентирует внимание на фразе премьер-министра Дениса Шмыгаля, что "Украина должна стать ресурсным центром Европы".

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"Когда рядом с тобой находятся ресурсы – это радость, а когда эти ресурсы твои – это счастье, а ещё возможность для развития своей экономики и влияния в своем геополитическом регионе. Война вытолкнула большую часть трудовых сил за границу, а принятые бестолковые законы дожимают отток рабочей силы из страны. При этом, те, кто остался (как предприниматели, так и нанятые работники), с еще большей силой настроены работать в Украине. И именно для них нужно создать максимально благоприятные условия для работы, – уверен эксперт. – Условия и правила, которые просты и понятны, без штрафов, с минимумом регуляторного вмешательства со стороны государственных органов".

Андрей Гарнат подчеркивает, что основные задачи для Национального банка, Министерства финансов и Министерства экономики – поддержание макроэкономической стабильности и обеспечение условий для максимально возможного роста ВВП.

"Плюс к этому, внешнеполитический блок должен работать над снятием барьеров и открытием логистических коридоров для движения продукции украинских производителей по всему миру, – отмечает эксперт. – Активизация внутреннего инвестора – вот первый этап на пути восстановления экономки, за которым внешние капиталы, увидев благоприятную почву для приземления, не замедлят прийти в нашу экономику".

В центре внимания было два проекта экономический решений

По словам эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, уходящая неделя "осчастливила" двумя проектами экономический решений, реализация которых однозначно негативно повлияет на экономику нашей страны.

Первый проект – это планируемое повышение тарифов на электроэнергию для населения.

"Подается это под соусом необходимости найти средства на восстановление инфраструктуры. И даже мелькает сумма в 40 млрд грн, которые на это необходимы. В связи с этим, хочется напомнить положения Конституции и Гражданского Кодекса Украины о том, что собственность – обязывает! В частности, об этом напрямую говорится в статье 13 Конституции и статье 319 Гражданского Кодекса. То есть, собственники компаний несут материальную ответственность за свою собственность. И если с ней что-то происходит, то исправлять ситуацию они должны сами, за свой счет. Или объявлять о банкротстве. Кроме того, дискриминация у нас также запрещена Конституцией. Отмечу, что граждане, потерявшие свою собственность из-за войны не могут рассчитывать на получение каких-то средств на ее восстановление от отечественного бизнеса. Так с какой стати они должны за свой счет помогать частному прибыльному бизнесу? Если это не дискриминация – то что? Украина уже получила от международных доноров больше 1 млрд долларов безвозмездно на восстановление энергетической инфраструктуры, – напоминает эксперт. – Куда исчезли эти деньги? Обычные граждане Украины их не видели. Все средства ушли в распоряжение частных и государственных компаний, незначительная их часть была передана профильному Министерству. Также до сих пор не решён вопрос о бюджетном обеспечении частного хобби – так называемой "зелёной энергетике", которая вообще не нужна Украине. Но производимую таким образом электроэнергию государство должно выкупать по в 4 раза большему тарифу, чем среднерыночная цена на Едином энергорынке".

Юрий Гаврилечко отмечает, что задолженность населения за услуги ЖКХ уже превышает 120 млрд грн – и в случае роста тарифов будет только расти, усиливая дисбалансы в системе.

"И 100% этой задолженности образовалось вследствие высоких, экономически ничем не обоснованных тарифов, – уверен эксперт. – Так что их надо снижать, а не повышать".

Второй вызвавший критику Юрия Гаврилечко проект – это очередная попытка организовать симулякр (изображение, копию того, чего на самом деле не существует) под названием "накопительная пенсионная система".

"Вопреки названию – ни к накоплению, ни к пенсиям, ни к системе – инициатива парламентариев не имеет ни малейшего отношения. Существующий ЕСВ предлагается расщепить и часть средств выделить на "персональные накопительные счета", средства с которых частные управляющие компании будут обязаны на 80% инвестировать в государственные ценные бумаги (ОВГЗ), а 20% могут использовать для инвестиций. Таким образом, "накопления" будут с каждым годом терять свою покупательную способность, так как доходность ОВГЗ ниже показателя инфляции, а Фондового рынка в Украине – нет. А даже если бы и был, то можно сколько угодно фантазировать о том, что прибыль от вложений 20% средств покроет убытки от вложений 80% – и не только покроет, но и даст прибыль… Кроме того, – подчеркивает эксперт, – расщепление нынешнего ЕСВ, который и так не обеспечивает Пенсионный фонд необходимыми поступлениями, приведет к росту дефицита бюджета ПФУ, который придется покрывать из госбюджета. В итоге, пенсий не будет ни у будущих пенсионеров, ни у нынешних. Хорошая "реформа", не так ли?".

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