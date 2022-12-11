Итоги военного 2022 года для украинского бизнеса: главные вызовы и прогнозы

До конца 2022 года – тяжелейшего и героического для всей Украины – остается совсем немного. Издание "Комментарии" начинает подводить его итоги вместе с экспертами. В том числе – итоги военного года для украинского бизнеса.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Особенно радует – бизнес за последние годы научился объединяться

Генеральный директор группы компаний Advanter Group, сооснователь в Общественной платформе "Новая Страна" и Центре Экономического Восстановления, доктор экономических наук Андрей Длигач рассуждает так:

"Патриотизм и устойчивость украинский бизнес доказывал уже не раз. В том числе – во время этой широкомасштабной российской агрессии. 90% предпринимателей (исследования Advanter Group, Центра развития инноваций – ЦРИ) реализуют гуманитарные проекты и помогают ВСУ и территориальной обороне. Если в марте 85% предприятий остановились, то уже с мая этот показатель снизился до 35%. Бизнес продолжает восстанавливаться, ищет новые бизнес модели и экспортные рынки".

С сентября, отмечает эксперт, предприятия активно создают новые рабочие места.

"Что особенно радует – бизнес за последние годы научился объединяться. Усилились бизнес-объединения, такие как бизнес-сообщество Board, Союз украинских предпринимателей, CEO Club и другие. С остальными 95 бизнес-объединениями создана Коалицию бизнес-сообществ за модернизацию Украины. А затем представители коалиции вошли и в Экономический штаб вместе с представителями правительства. Также положительным является сотрудничество с Минэкономики, Минцифры, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и другими центральными органами исполнительной власти, – подчеркивает Андрей Длигач. – На горизонтальном уровне предприниматели активно создают кластеры, такие как Agro food tech park, Львовский оборонный кластер, Wooden houses Cluster".

Вместе с тем, продолжает эксперт, со стороны государства бизнес получил как помощь, так и разрушительное влияние.

"Относительно последнего – это блокировка налоговых накладных, которая затронула 50,4% предприятий (исследование ЦРИ, Дія.Бізнес, Advanter Group). Вместе с переплатой налога на прибыль, с бизнеса "убрано" почти 160 млрд грн в пользу государственного бюджета. Учитывая сокращение банковского кредитования, бизнес остался без финансового ресурса, что повлияло на существенное сокращение и внутренних инвестиций, и темпов возобновления деловой активности и возвращения рабочих мест. Результатом, – подчеркивает Андрей Длигач, – стал перенос активности патриотически настроенного бизнеса в другие страны. Потому что встал уже вопрос о выживании бизнеса".

Так, в Польше, продолжает экономист, за 9 месяцев зарегистрировано 10 000+ новых компаний украинцев.

"Суммарно по нашим оценкам уже около 12% дополнительной стоимости "релоцировалось" из Украины в страны-соседи, – рассказывает эксперт. – Ухудшение условий для бизнеса и фактическое разрушение либеральных реформ позволяет председателю комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, г Даниилу Гетманцеву, проводить политику зажимания бизнеса, наполнения госбюджета за счет блокирования деятельности бизнеса (блокирование НН, которое в 97% снимается через судебные решение, но, по факту, это бесплатное кредитование бюджета за счет бизнеса, который и так уже в феврале и марте инициативно уплачивал налоги заранее)".

Андрей Длигач уверен, что правильным решением для Украины станет уничтожение предпосылок коррупции путем либеральных реформ – налоговой, таможенной и дерегуляционной. А также проведение приватизации.

"Пока привлекательные условия для украинского бизнеса создают в Польше, Литве, Румынии, Болгарии, Чехии и других соседних странах, а в самой Украине создают условия для разрушения бизнеса, надеяться на быстрое экономическое восстановление и тем более на прорывной экономический рост невозможно, – акцентирует эксперт. – Политика антилиберального блока власти закладывает фундамент для экономической катастрофы. Последствия которой — ожидаемое 50% падение аграрного сектора в 2023 году, массовая релокация креативного и ІТ-бизнеса, открытие промышленных предприятий за пределами Украины, минимум прямых иностранных инвестиций даже при готовых процедурах страхования военных рисков".

Если вынести за скобки ситуацию с обеспечением поставок электроэнергии, то сейчас именно действия депутатов и чиновников негативно влияют на бизнес

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, военный год для бизнеса можно условно разделить на две части: с февраля по май и с июня по сей день.

"С февраля по май основные удары по украинскому бизнесу приходились практически полностью со стороны россиян, а парламент и правительство серьезно поддерживали бизнес, принимая изменения в законодательство и упрощая ведение коммерческой деятельности. Именно в этот период была серьезно изменена нормативка в сторону дерегуляции и упрощения множества процедур", – рассказывает эксперт.

С июня же и по сей день, когда благодаря успехам ВСУ были в массе своей деоккупированы территории, захваченные в первые месяцы войны, на ситуацию больше начали влиять именно внутренние факторы, считает Юрий Гаврилечко.

"Если вынести за скобки ситуацию с обеспечением поставок электроэнергии, то сейчас именно действия депутатов и чиновников негативно влияют на бизнес, – считает он. – Экономика не только не была переведена на военные рельсы, что мешает эффективно использовать существующие ресурсы для обеспечения фронта и тыла (в первую очередь из-за отсутствия плановой и постоянной координации работы частного сектора и госкомпаний, так как ситуативная и временная – наличествует), но и многие правильные и адекватные решения первых месяцев войны были отменены или пересмотрены".

Мало того, продолжает эксперт, начали возвращаться самые негативные практики мирного времени, которые способствовали снижению деловой активности, закрытию бизнесов и миграции предпринимателей за рубеж.

"В частности, блокировка налоговых накладных, – уточняет Юрий Гаврилечко. – Вследствие чего украинскому бизнесу был нанесен ущерб только в этом году измеряемый десятками миллиардов. Кроме того, неадекватная политика НБУ по увеличению стоимости кредитного ресурса посредством установления самой высокой в Европе и одной из самых высоких в мире учетных ставок (25%) – лишила реальный сектор экономики возможности для развития, способствовала росту инфляции и увеличению объемов потребительского импорта. Производить товары в Украине становится просто невыгодным – и они по стоимости неконкурентоспособны по сравнению с теми же польскими, чешскими, литовскими и т.д. Так что перспективы весьма печальные пока вырисовываются. Если не начать кардинально менять экономическую политику".

Без принятия действительно революционных, новаторских идей падение бизнес-активности продолжится

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь с сожалением отмечает, что уходящий год нанес серьезный удар по украинской экономике.

"Учитывая объективные обстоятельства, экономика не может развиваться в условиях войны. Понятно, что кто-то на ней зарабатывает. Но не украинский бизнес и население, – отмечает эксперт. – Государство как орган управления территорией, государственные органы исполнительной и законодательной власти, понимая происходящее, должны всячески поддерживать экономические процессы внутри станы. Ослабить ту же налоговую политику. На деле же мы видим блокировку налоговых накладных. Не наблюдается и снижения налогового пресса. Если в начале широкомасштабной российской агрессии переход на 2% (речь о переходе на временную упрощенную систему – уплату единого налога по ставке 2%) здорово выручил бизнес, то потом всё стало хуже. Я вижу ослабевающую деловую активность. И тенденция, похоже, перейдет в будущий год. Будет расти безработицы, ухудшаться потребительские настроения".

Руслан Соболь уверен – если мы не примем действительно революционных, новаторских идей, которые будут стимулировать бизнес в тяжелейших условиях войны оставаться внутри Украины и генерить добавочную стоимость товарам и услугам, то падение бизнес-активности продолжится.

"Прежде всего, речь о хозяйствующих субъектах, предпринимателях, компаниях, предприятиях, которые производят товары и услуги с надписью "Сделано в Украине". А свято место, как известно, пусто не бывает. На место украинского производителя придет китайский, европейский. Кто сможет конкурировать ценой, качеством и предложением, – поясняет эксперт. – Об этом говорю не только я, об этом трубят все профильные ассоциации, объединения, работающие на внутреннего потребителя. Пора бы властям к нам прислушаться. Чтобы вместе начать хотя бы не отставить от тех военных прорывов, которые у нас есть. Экономике надо догонять ВСУ. Необходимо демонстрировать эффективность не только на собственно военном, но и на экономическом фронте".

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