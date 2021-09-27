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Из Украины в Германию будет пролегать водородный коридор: что это значит

Европейский рынок водорода должен заработать к 2030 году

сегодня, 13:15
Автор:

Козлова Альбіна

Из Украины проложат водородный коридор в Германию. Об этом сообщают в пресс-службе ООО "Оператор ГТС Украины".

Из Украины в Германию будет пролегать водородный коридор: что это значит

В проекте будут участвовать четыре компании, фото из открытых источников

Планируется запустить водородную магистраль через страны Европейского союза в Германии, будет называться Центрально-Европейский водородный коридор. Сообщается, что Украина будет производить зеленый водород и транспортировать его в Германию, Чехию и Словакию.

К инициативе присоединились компании газовой инфраструктуры EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии), Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

По словам Павла Станчака, заместителя генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины, добыча водорода перспективна для Украины и Европы. В нашей стране есть возможности и условия для развития технологий его добычи и применения для многих нужд.

Впрочем, создание такого коридора не означает, что его будут строить с нуля, наоборот в Словакии и Чехии уже есть газотранспортные системы, которые перепрофилируют для транспортировки экологически чистого водорода.

По словам генерального директора EUSTREAM Растислава Нуковича, такое перепрофилирование на экологически чистую энергию для ЕС вполне возможно, ведь ЕС стремится к декарбонизации энергетики.

Кроме того, будут построены и новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции в рамках проекта по созданию коридора, что уменьшит расходы на транспортировку водорода на большие расстояния. Для построения трубопроводов и станций планируется привлечь инвестиции.

Пока изучается какой объем можно будет транспортировать в расчете на день, заявлено об объеме в 120 ГВт/час.

Ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения своих потребностей.

В Германии уже заявили о том, что будут применять в экономике водород и возобновляемые источники энергии для уменьшения негативного воздействия на климат. По словам генерального директора OGE Йорга Бергмана, коридор станет важным шагом в создании европейского рынка водорода, который должен заработать до 2030 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин сегодня примет на себя функции наблюдательного совета "Нафтогаза".




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Источник: https://tsoua.com/news/kompaniyi-gazovogo-sektoru-predstavlyayut-czentralno-yevropejskyj-vodnevyj-korydor/?fbclid=IwAR1pPUohhc1WfNJ51QRK87CxL8zWp_M9z6pKMcbUzdr3iebFwjGHC4-6RI4
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Обсуждения

нугзар

сегодня, 12:33

я понимаю, что при власти "волею судеб" уличная сволочь, не представляющие себе, что такое водород, гидрирование железной трубы и прочее. Но они при этом еще и выражают свое отношение к дикарям, на землях которых будут гореть ТЭС и АЭС, а "чистое" топливо будут гнать хозяевам, хоть и с 60 процентной потерей. Впрочем, с чего полякам и евреям любить Украину? ))

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