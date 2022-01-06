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Из-за протестов в Казахстане упал биткоин: что происходит

Казахстан — вторая страна мира по добыче биткоина и из-за блокирования интернета на фоне протестов его стоимость снизилась

сегодня, 11:37
Автор:

Людмила Слободенюк
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5 января в республике Казахстан на фоне протестов началась массовая блокировка интернета. Это существенно отразилось на рынке криптовалют, поскольку Казахстан занимает второе место в мире по майнингу биткоина и других валют. Так, только за последние сутки цена биткоина упала на 7,82%. Теперь один биткоин стоит 43 тысячи долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на Cointelegraph.

Из-за протестов в Казахстане упал биткоин: что происходит

Биткоин упал из-за протестов в Казахстане. Фото из открытых источников

"Блокировка интернета нанесла серьезный удар на активность добычи биткойна в стране. Общий хешрейт сети биткойн снизился на 13,4% в течение нескольких часов после остановки интернета с примерно 205 000 петахешей в секунду (PH/s) до 177 330 PH/s. приходится 18% хэш-активности сети Bitcoin", – отмечают эксперты профильного издания Cointelegraph.

Кроме того, сейчас в Казахстане не работают банки и не проходят безналичные платежи.

Также политическая ситуация в стране ударила по крупнейшей технологической компании Казахстана – Kaspi.kz. Ее акции уже оювалились на 30% на Лондонской бирже. Кстати, Kaspi.kz приобрела в Украине такие компании, как Portmone и БТА Банк, а также недавно вела переговоры о покупке платформы Rozetka.

Напомним, протесты в Казахстане разгорелись 2 января на фоне резкого роста цены на топливо. В настоящее время в стране объявлено чрезвычайное положение, комендантский час и началось проведение антитеррористической операции. Правительство раньше ушло в отставку. В настоящее время стало известно, что российские десантники уже прибыли в Казахстан.

осейские десантники уже в Казахстане

Источник: https://society.comments.ua/ru/news/developments/rosiyski-desantniki-vzhe-u-kazahstani-691512.html
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Источник: https://cointelegraph.com/news/kazakh-government-resigns-shuts-down-internet-amid-protests-causing-bitcoin-network-hash-rate-to-tumble-13-4
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