Из-за протестов в Казахстане упал биткоин: что происходит

5 января в республике Казахстан на фоне протестов началась массовая блокировка интернета. Это существенно отразилось на рынке криптовалют, поскольку Казахстан занимает второе место в мире по майнингу биткоина и других валют. Так, только за последние сутки цена биткоина упала на 7,82%. Теперь один биткоин стоит 43 тысячи долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на Cointelegraph.

Биткоин упал из-за протестов в Казахстане. Фото из открытых источников

"Блокировка интернета нанесла серьезный удар на активность добычи биткойна в стране. Общий хешрейт сети биткойн снизился на 13,4% в течение нескольких часов после остановки интернета с примерно 205 000 петахешей в секунду (PH/s) до 177 330 PH/s. приходится 18% хэш-активности сети Bitcoin", – отмечают эксперты профильного издания Cointelegraph.

Кроме того, сейчас в Казахстане не работают банки и не проходят безналичные платежи.



Также политическая ситуация в стране ударила по крупнейшей технологической компании Казахстана – Kaspi.kz. Ее акции уже оювалились на 30% на Лондонской бирже. Кстати, Kaspi.kz приобрела в Украине такие компании, как Portmone и БТА Банк, а также недавно вела переговоры о покупке платформы Rozetka.

Напомним, протесты в Казахстане разгорелись 2 января на фоне резкого роста цены на топливо. В настоящее время в стране объявлено чрезвычайное положение, комендантский час и началось проведение антитеррористической операции. Правительство раньше ушло в отставку. В настоящее время стало известно, что российские десантники уже прибыли в Казахстан.





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© Comments.ua осейские десантники уже в КазахстанеИсточник: https://society.comments.ua/ru/news/developments/rosiyski-desantniki-vzhe-u-kazahstani-691512.html © Comments.ua

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