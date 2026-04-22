Из-за Трампа цены на презервативы вырастут во всем мире: что произошло

Крупнейший в мире производитель презервативов, малайзийская компания Karex Bhd, готовится резко повысить цены на свою продукцию из-за войны в Иране, проблем с поставками и роста расходов. Удорожание может составлять от 20 до 30%.

Karex является ключевой компанией, производящей более 5 миллиардов презервативов в год и поставляющей продукцию для известных брендов Durex и Trojan, а также государственных медицинских программ в разных странах мира. Генеральный директор компании Го Миа Киат объяснил, что ситуация на рынке стала очень нестабильной. По его словам, после объявления Трампом войны против Ирана и блокировкой Ормузского пролива нарушились логистические маршруты, подорожало сырье и существенно выросли транспортные расходы.

"Ситуация, безусловно, очень хрупкая, цены высокие... У нас нет другого выбора, кроме как перевести расходы прямо сейчас на клиентов", – сказал глава Karex.

Как пояснил Киат, особенно подорожали материалы, используемые в производстве: синтетический каучук, нитрил, алюминиевая упаковочная фольга, силиконовые масла и другие компоненты. Это оказывает непосредственное влияние на себестоимость каждой единицы продукции.

Еще одна проблема с презервативами – это их доставка. Если раньше грузы в Европу и США прибывали примерно через месяц, то теперь сроки выросли почти до двух месяцев. Часть продукции фактически находится в пути, в то время как во многих странах уже наблюдается дефицит запасов.

"Мы видим гораздо больше презервативов, которые фактически находятся на судах, которые еще не прибыли к месту назначения, но очень нужны", — сказал Киат.

В компании также сообщили о стремительном росте спроса. По оценкам Karex, в текущем году спрос на презервативы увеличился примерно на 30%. Это связывают как с задержками поставок, так и с сокращением международных программ помощи, ранее обеспечивавших отдельные регионы бесплатной продукцией.

