Через Трампа ціни на презервативи зростуть у всьому світі: що сталося

Найбільший у світі виробник презервативів, малайзійська компанія Karex Bhd, готується різко підвищити ціни на свою продукцію через війну в Ірані, проблеми з постачанням та зростання витрат. Подорожчання може становити від 20% до 30%.

Karex є ключовою компанією, яка виробляє понад 5 мільярдів презервативів на рік та постачає продукцію для відомих брендів Durex і Trojan, а також державних медичних програм у різних країнах світу. Генеральний директор компанії Го Міа Кіат пояснив, що ситуація на ринку стала вкрай нестабільною. За його словами, після оголошення Трампом війни проти Ірану та блокуванням Ормузької протоки порушилися логістичні маршрути, подорожчала сировина та суттєво зросли транспортні витрати.

"Ситуація, безумовно, дуже крихка, ціни високі... У нас немає іншого вибору, окрім як перекласти витрати прямо зараз на клієнтів", – сказав очільник Karex.

Як пояснив Кіат, особливо подорожчали матеріали, які використовуються у виробництві: синтетичний каучук, нітрил, алюмінієва фольга для упаковки, силіконові мастила та інші компоненти. Це безпосередньо впливає на собівартість кожної одиниці продукції.

Ще одна проблема з презервативами, це їх доставка. Якщо раніше вантажі до Європи та США прибували приблизно за місяць, то тепер терміни зросли майже до двох місяців. Частина продукції фактично перебуває в дорозі, тоді як у багатьох країнах уже спостерігається дефіцит запасів.

"Ми бачимо набагато більше презервативів, що фактично знаходяться на суднах, які ще не прибули до місця призначення, але є дуже потрібними", – сказав Кіат.

У компанії також повідомили про стрімке зростання попиту. За оцінками Karex, цього року попит на презервативи збільшився приблизно на 30%. Це пов’язують як із затримками поставок, так і зі скороченням міжнародних програм допомоги, які раніше забезпечували окремі регіони безкоштовною продукцією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому Китай запроваджує податок на презервативи.

Також "Коментарі" писали про те, як виглядає 200-річний презерватив з еротичним зображенням.