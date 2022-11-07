Сколько Украина заработала денег на экспорте продукции в этом году (ИНФОГРАФИКА)

За первые 10 месяцев 2022 Украина смогла создать торговый оборот на сумму 80,3 млрд долларов. Из этой суммы 36,9 млрд. составляет экспорт, а на импорт приходится 43,4 млрд. валюты. Соответствующий отчет был создан на основе информации Министерства экономики Украины автором цифрового контента Тарасом Качкой.

Экспорт и импорт украинских товаров. Фото: с открытых источников

Такие показатели меньше, чем были в 2021 году, что объясняется российским полномасштабным вторжением. За первые два месяца без войны Украина смогла экспортировать товаров на сумму в 11,3 млрд долларов, что составляет более 30% всего экспортируемого объема за следующие восемь месяцев.

По сравнению с 2021 годом за аналогичный период экспорт Украины сократился на 32,3%, а импорт претерпел уменьшение на 23,9%.

После начала полномасштабного вторжения самым прибыльным месяцем стал сентябрь, тогда Украина экспортировала товаров на сумму в 4,1 млрд долларов, наименее прибыльным был март и апрель – 2,6 млрд.

В октябре Украина экспортировала около 2 миллионов тонн пшеницы, 2,2 млн тонн кукурузы и 669 тонн рапса. Размер экспорта растительного масла в октябре составил 454 тонны.

Интересно, что Индия в октябре купила 21,7% общего экспортированного масла Украиной. Это свидетельствует, что зерновой коридор крайне важен для этой страны.

Более статистических показателей экспорта и импорта украинских товаров можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в экономике Украины только 50% отрасли работает легально.



Также "Комментарии" писали о зарплате украинских чиновников за октябрь. Например, Шмигаль получил более 60 тыс. грн за свою работу.

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