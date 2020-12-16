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Главная Новости Бизнес экономика Известный экономист назвал реальный курс доллара к гривне
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Известный экономист назвал реальный курс доллара к гривне

По мнению Томаша Фиалы, в следующем году реален курс 26 гривен за доллар

сегодня, 15:09
Автор:

Владимир Лавский

Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что у украинской экономики есть реальные шансы в начале следующего года преодолеть кризис и вернуться к показателю 26 гривен за доллар. Об этом он заявил в интервью "Liga.Net". 

Известный экономист назвал реальный курс доллара к гривне

В то же время, к концу года более реальным является показатель в 28 гривен за доллар. 

"Благодаря высоким ценам на наш экспорт, профициту текущего счета и возобновившемуся интересу иностранных инвесторов к нашим ОВГЗ мы ожидаем средний курс в 2021 на уровне 27,2 гривен за доллар, а в конце года — 28 гривен", – отметил экономист.

Он уточнил, что согласно прогнозам аналитиков Dragon Capital НБУ не позволит курсу укрепиться более, чем на 10%.

"Это бы навредило экономическому росту", – добавил Фиала.

Среди ключевых экономических рисков следующего года инвестбанкир выделил высокий дефицит госбюджета, который нужно снижать.

Как ранее сообщали "Комментарии", эксперт рассказал о трех сценария поведения курса доллара в следующем году. 




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Источник: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/kogda-jdat-kurs-dollara-po-26-grn-prognoz-dragon-capital
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