Известный экономист назвал реальный курс доллара к гривне

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Владимир Лавский
Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что у украинской экономики есть реальные шансы в начале следующего года преодолеть кризис и вернуться к показателю 26 гривен за доллар. Об этом он заявил в интервью "Liga.Net".
В то же время, к концу года более реальным является показатель в 28 гривен за доллар.
Он уточнил, что согласно прогнозам аналитиков Dragon Capital НБУ не позволит курсу укрепиться более, чем на 10%.
Среди ключевых экономических рисков следующего года инвестбанкир выделил высокий дефицит госбюджета, который нужно снижать.
Как ранее сообщали "Комментарии", эксперт рассказал о трех сценария поведения курса доллара в следующем году.
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