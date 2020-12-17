Что будет с курсом доллара: эксперт описал три возможных сценария

Колебания курса доллара в 2021 году могут происходить по трем вероятным сценариям. По прогнозам, доллар будет доходить от 28,5 до 31,5 грн (в зависимости от одного из возможных трех вариантов развития событий). Об этом сообщается в материале "Комментариев".

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Глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин рассматривает три сценария для курса доллара:

1) базовый (29,0-30,5 грн),

2) пессимистический (30,0 – 31,5 грн),

3) оптимистический (28,5-29,5 грн).

По словам Шевчишина, ключевыми факторами, влияющими на прогноз, являются следующие:

- эпидемиологический: как Украина справится с пандемией, насколько продолжительным будет локдаун;

- политический: как мы выйдем из кризиса Конституционного суда и антикоррупционного скандала;

- экономический: какой будет урожай и цены на мировых рынках, какие будут цены на энергоносители.

Как отмечает эксперт, от этих факторов зависит сотрудничество с западными кредиторами и МВФ. По словам Шевчишина, долговая нагрузка на 2021-й остается высокой, бюджет-2021 раздут, и если экономическая и деловая активность не придут в норму, то пережить 2021 год без инфляционного и девальвационного движения будет невозможно.

Как сообщалось ранее, эксперты заявили, что курс доллара в 2021 году будет только расти, поскольку на сегодня гривна слишком слаба, чтобы обеспечить свою стабильность. Хотя сейчас наблюдается снижение курса гривны к доллару, который дешевеет на валютном рынке в связи с перетоком капитала в более рискованные активы. Но эксперты говорят, что подобная тенденция не сохранится надолго.

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