Известный миллиардер объяснил, есть ли у вас шанс достичь успеха в бизнесе

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Любовь Блажко
Джефф Безос сегодня является одним из самых богатых людей, потому что его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов. Он начинал с онлайн-магазина Amazon в собственном гараже, и тогда даже представить не мог, на каких вершинах сможет оказаться. В своем интервью для издания CNBC миллиардер рассказал, какие люди могут достичь успеха в бизнесе. Об этом пишет издание news.
Джефф Безос. Фото: medium
Джефф придерживается мысли, что достичь успеха сможет человек, который всем сердцем любит то, чем занимается. В противном случае его ждет проигрыш.
После того, как вы нашли дело, которому готовы посвятить свою жизнь, принимайтесь за дело и не бойтесь идти на риск. Безос говорит, что любой новый бизнес – это своего рода эксперимент, поэтому нужно быть готовым к поражениям. Он добавил, что необходимо больше слушать, постоянно пересматривая свое мнение, тогда вы придете к правильному решению.
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