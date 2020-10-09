Известный миллиардер объяснил, есть ли у вас шанс достичь успеха в бизнесе

Джефф Безос сегодня является одним из самых богатых людей, потому что его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов. Он начинал с онлайн-магазина Amazon в собственном гараже, и тогда даже представить не мог, на каких вершинах сможет оказаться. В своем интервью для издания CNBC миллиардер рассказал, какие люди могут достичь успеха в бизнесе. Об этом пишет издание news.

Джефф Безос. Фото: medium

Джефф придерживается мысли, что достичь успеха сможет человек, который всем сердцем любит то, чем занимается. В противном случае его ждет проигрыш.

После того, как вы нашли дело, которому готовы посвятить свою жизнь, принимайтесь за дело и не бойтесь идти на риск. Безос говорит, что любой новый бизнес – это своего рода эксперимент, поэтому нужно быть готовым к поражениям. Он добавил, что необходимо больше слушать, постоянно пересматривая свое мнение, тогда вы придете к правильному решению.

"Я обнаружил, что люди, которые правы, меняют свое мнение, даже не получив новых данных. У них есть тот же набор данных, что и в начале, но они все время повторно анализируют. Кстати, приходят к новому выводу, а затем меняют свое мнение", — утверждает миллиардер.



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