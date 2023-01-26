К концу 2022 года автономными были более 50% продуктовых магазинов: детали

По состоянию на конец прошлого года автономными источниками электропитания – генераторами, оборудованием бесперебойного питания, портативными зарядными станциями – оснащено 51,4% торговых точек, тогда как в октябре таких было менее 20%. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение Ассоциации.

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Согласно их данным, несмотря на отключение электроэнергии, 1376 продовольственных магазинов из 2679 могут обслуживать покупателей, а иногда — еще и функционировать как пункты несокрушимости.





Автономными источниками питания владельцы оборудуют как гипермаркеты, так и меньшие магазины формата "возле дома". Это в частности Fozzy С&C, Mеtro Украина и Auchan Украина, супермаркеты Сильпо, Траш!!Thrash!, Novus, АТБ, Varus, SPAR, Рукавичка, Наш Край, а также магазины "у дома" — КОЛО, Пчілка маркет, Файно Маркет та Мі маркет.





По данным Ассоциации, до конца текущего месяца ритейлеры планируют оснастить устройствами автономности еще 546 магазинов, таким образом, на начало февраля, несмотря на отключение электроэнергии, будут продолжать работу 71,7% торговых заведений.





По словам главы Ассоциации Андрея Жука, большинство продовольственных ритейлеров оснащаются генераторы за свой счет. Ритейл нуждается в диалоге с властями, в частности, о введении механизма компенсации или льгот при закупке оборудования.





В сообщении отмечено, что сложнее всего достичь автономности супермаркетам, ведь они нуждаются в мощных устройствах — габаритных и дорогих. К концу 2022 года только 46% супермаркетов продолжали работать при отключении электроснабжения.

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