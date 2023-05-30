Кабмин поднял тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на автора цифрового контента Олега Попенко.

Украинцев ждет повышение тарифов

По его данным, с 1 июня тариф составит 2,64 грн/кВт-ч. Сейчас тариф для населения – 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч, если объемы потребления превышают этот показатель.

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"Готовьте ваши кошельки, господа олигархи, потому что владельцам облэнерго не хватает на очередные яхты и самолеты", — не без горькой иронии обратился к простым гражданам Олег Попенко.

Как пишет "Экономическая правда", ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт- ч (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.

В Украине действуют три тарифа: два "социальных" для населения и один рыночный для бизнеса. Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-ч, платят 1,44 грн за кВт-ч, кто больше – 1,68 грн за кВт-ч. Цена для юридических лиц, включающая стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-ч.

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