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Кабмин поднял тарифы на электроэнергию для населения

С 1 июня тарифы для населения вырастут почти вдвое

сегодня, 18:41
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Автор:

Константин Куликов

Кабмин поднял тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на автора цифрового контента Олега Попенко.

Кабмин поднял тарифы на электроэнергию для населения

Украинцев ждет повышение тарифов

По его данным, с 1 июня тариф составит 2,64 грн/кВт-ч. Сейчас тариф для населения – 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч, если объемы потребления превышают этот показатель.


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"Готовьте ваши кошельки, господа олигархи, потому что владельцам облэнерго не хватает на очередные яхты и самолеты", — не без горькой иронии обратился к простым гражданам Олег Попенко.

Как пишет "Экономическая правда", ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт- ч (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.

В Украине действуют три тарифа: два "социальных" для населения и один рыночный для бизнеса. Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-ч, платят 1,44 грн за кВт-ч, кто больше – 1,68 грн за кВт-ч. Цена для юридических лиц, включающая стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-ч.

Тем временем, украинцы скупили военных облигаций на миллиард гривен.

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Обсуждения

дом

сегодня, 18:44

шо сказать,хто сидів на потоках той і сидітиме,,,хрен їх на передову загониш.


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