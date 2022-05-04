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Кабмин упростил жизнь бизнесу: подавать декларации на получение разрешений и лицензий можно через "Дію"

Предприниматели смогут воспользоваться этими возможностями в ближайшее время

4 мая 2022, 19:17
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм представления предпринимателями деклараций для получения разрешений и лицензий.

Кабмин упростил жизнь бизнесу: подавать декларации на получение разрешений и лицензий можно через "Дію"

Декларации теперь можно подавать через портал и приложение "Дія". Фото: Сервисная служба "Новая Англия"

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики частности, речь идет о функциях представления этих документов через портал и приложение "Дія".

По информации Минэкономики, предприниматели смогут воспользоваться этими возможностями в ближайшее время.

Теперь декларации будет принимать Министерство экономики, которое будет передавать их соответствующим учреждениям.

Кроме этого, правительство уточнило перечень сведений, которые предприниматель должен указать в декларации о производстве хозяйственной деятельности.

В марте Кабмин максимально упростил условия для старта или продолжения работы бизнеса, закрепив на законодательном уровне право на ведение хозяйственной деятельности в период военного чрезвычайного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации (Минцифры) Украины сообщили, что команда "Дія.Бизнес" возобновила свою работу и продолжает помогать предпринимателям преодолевать проблемы в работе, возникшие из-за полномасштабного вторжения России.

По состоянию на конец апреля, на портале были доступны 25 бизнес-консультаций по разным направлениям. Среди них: систематизации бизнес-процессов во время войны, юридическая поддержка, налогообложение, стандартизация и технические регламенты, маркетинг, HR и временная релокация предприятий в безопасные регионы Украины.

Кроме того, в Минцифры отметили, что в конце марта на портале "Дія" снова заработала скорая регистрация бизнеса. Услуга была временно недоступна, ведь реестры были отключены, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.


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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=719a29e1-3a1f-4e3c-97ba-9ea9753fb312&title=UriadVdoskonalivMekhanizmPodanniaDeklaratsiiDliaOtrimanniaDozvolivTaLitsenzii
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