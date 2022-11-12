Кабмин запускает еще два индустриальных парка: что это означает – как еще помочь экономике во время войны

Для поддержки частного сектора и экономики Кабинет министров Украины принял решение о запуске еще двух индустриальных парков. Они будут находиться во Львовской и Тернопольской областях, заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. Что означает данное решение? Как еще можно помочь украинской экономике в это сложное время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Индустриальные парки. Фото: из открытых источников

Без введения специальных режимов налогообложения для индустриальных парков или приоритетных зон развития невозможно достичь успеха

Старший экономист Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар поясняет:

"Ни одна страна за последние 50 лет не достигла успеха, не вводя специальные режимы налогообложения для индустриальных парков или приоритетных зон развития. Китай имеет 20 таких свободных экономических зон (СЭЗ). Стремительно развиваются, показывая лучшие примеры на континенте по привлечению инвестиций за последнее десятилетие – СЭЗ в ОАЭ и Саудовской Аравии".

Даже старые страны Европы, такие как Франция, Голландия, Испания, как показало исследование Ukraine Economic Outlook, имеют эффективные ставки корпоративного налогообложения ниже 15%, отмечет Михаил Кухар.

Так что движение Украины в данном направлении, безусловно, необходимый шаг, уверен он.

"Мы просто догоняем соседей, что опять на два шага опережают нас в налоговой конкуренции", – подчеркивает эксперт.

Государство должно, как минимум, убрать препятствия для бизнеса

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач напоминает, что из-за войны треть украинских предприятий не работает. А ожидания бизнеса на 2023 год остаются на низком уровне.

"К тому же, часть государственных институтов продолжает демонстрировать антигосударственную политику, – акцентирует эксперт. – Так, 33% предприятий, согласно свежим исследованиям Advanter Group, сталкивались с блокировкой налоговых накладных и другими неадекватными действиями со стороны налоговой. Прогноз роста экономики на 2023 год (по параметрам бюджета) лишь 3,2%. И это по сравнению с падением на треть этого года".

Поэтому, продолжает Андрей Длигач, следует приветствовать любые действия экономического блока правительства и ВР, которые направлены на повышение деловой активности.

"Бизнес указывает, что доступ к финансовым ресурсам ограничен. При этом произошло вымывание из-за действий налоговой, поддержанной позицией главы налогового комитета ВР г-на Гетманцева, уже более 160 млрд грн (для искусственной демонстрации роста налоговых поступлений)", – отмечает эксперт.

Он уверен, что необходимы радикальные экономические реформы, которые бы раз и навсегда убрали коррупционеров, гетманцевых, глубинное бюрократическое государство от бизнеса.

"Нет альтернатив регуляторной гильотине, либеральной антикоррупционной налоговой реформе (10-10-10 (+3) — лучший вариант), приватизации, усилению прозрачности государственных закупок. Но и такие шаги государства как помощь в создании индустриальных парков, программы удешевленного кредитования (5-7-9, гранты) также важны для запуска деловой активности", – считает Андрей Длигач.

По его мнению, через инструменты страхования военных рисков для инвесторов, создание площадок для инвесторов, помощь в продвижении украинского бизнеса на экспорт мы также можем существенно ускорить экономическое восстановление.

"Общей задачей власти и бизнеса будет также формирование новой карты Украины с точки зрения размещения производительных сил. И индустриальные парки станут магнитом для будущей трудовой миграции, – поясняет Андрей Длигач. – Уже сейчас содержанием и партнерами наполняется Украинский деревообрабатывающий кластер (Ukrainian Wooden Houses Cluster), индустриальный парк агро и пищевых технологий (Agro Food Tech Park), бизнес-сообщество Board, которое сформировало 6 кластеров в разных сферах (консолидация дает эффект синергии), Львовский оборонный кластер, который произвел более 85 000 бронежилетов и продолжает расширять диапазон продукции военного назначения".

Процесс идет, констатирует эксперт. И государство должно, как минимум, убрать препятствия для бизнеса. Но важно реализовать все вышеперечисленные реформы, акцентирует Андрей Длигач.

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