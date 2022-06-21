Кабмин запускает грантовые программы "єРобота": какие подводные камни – кто может получить помощь

Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы, которые хотят запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты (до 250 тысяч гривен) в рамках новой правительственной программы "єРобота". Кроме того, есть возможность получить гранты на создание новых садов и теплиц. Как оцениваете данное решение? Какие могут быть подводные камни? С такими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Гривны. Фото из открытых источников

Важно, чтобы процессы предоставления кредитов, грантов – были максимально прозрачными, публичными

Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что инициатива Кабмина – нужная, даже несколько запоздалая.

"Сейчас необходимо делать всё возможное, чтобы стимулировать бизнес, в первую очередь малый и средний. Чтобы экономика работала. Лишь с работающей экономикой мы можем добыть победу. Никакая внешняя поддержка не может быть постоянной. Рано или поздно она закончится. А чтобы были деньги на войну (амуницию, вооружение, боеприпасы, горючее, зарплаты военнослужащим, компенсации семьям, потерявшим кормильца), нужна работающая экономика", – подчеркивает эксперт.

Но, продолжает он, важный вопрос – как будут реализованы эти программы.

"Они, как всегда, громкие, красивые. Однако практика показывает, что ранее, несмотря на красивые лозунги, подобные программы не работали. А если и функционировали, то лишь для избранных предприятий, которые прямо или посредственно принадлежать власть имущим. К примеру, распиаренные кредиты 5-7-9. Я как предприниматель с опытом с 1996 года, так и не сумел получит соответствующий кредитный ресурс. Как не смогли это сделать многие мои коллеги-предприниматели. А каким-то бизнесам это удалось. Похоже, для них выдвигались совсем иные условия, чем для нас", – отмечает Сергей Доротич.

По его словам, если и новые программы окажутся программами для избранных, для предприятий, которые принадлежат родственникам, семьям наших власть имущих – толку не будет. А часть выделенных средств будет попросту раскрадена через так называемые "прокладки". Экономика же в итоге не получит ничего.

"Необходим публичный процесс – с контролем общественности, журналистов. Это способствует, чтобы озвученные гранты пошли на поддержку реального сектора, реальных предпринимателей, реальной экономики. Лично попытаюсь получить этот безвозвратный грант (до 250 тысяч гривень). У меня есть определенные идеи нового направления. Потом поделюсь опытом с журналистами и общественными деятелями", – пообещал глава движения #SaveФОП.

Что касается стимулирования развития тепличных хозяйств, выглядит несколько странно, когда такую программу запускают летом, считает Сергей Доротич. Такие проекты, поясняет он, логично развивать в начале года, чтобы получить те же огурцы, помидоры, зелень до того, как пойдет общий урожай. А речь идет о сумме от 5 до 7 млн грн, ожидаемое количество грантов – 3000.

"У нас огромная проблема в том, что нет открытого перечня – кто же получает соответствующие гранты. И как они используются. Как результат, грант, взятый якобы на создание нового тепличного хозяйства, могут прикарманить владельцы уже существующего. Понятно, не без "распила" средств с теми, кто их выделяет", – делится эксперт.

Программа стимулирования развития садоводства и виноградарства, участники которой будут получать от 300 до 400 тысяч гривен на 1 гектар садов (бюджет программы — 4 млрд грн, а заложить планируют 10 тысяч гектаров новых садов) тоже выглядит странно, считает Сергей Доротич.

"Виноградники, это, прежде всего, юг. Да, у нас есть определенные места в Закарпатье, но всё же виноград любит солнце. В нашем случае это Херсонская, Николаевская, Одесская области. Региона частично оккупированные, частично находящиеся под постоянными обстрелами. Какое там может быть развитие виноградарства? Разве что, опять же, сильные мира сего пролоббировали эту программу, чтобы получить средства в свое распоряжение, – отмечает эксперт. – Что касается садоводства – нет вопросов, что нам это надо. Вопрос – где? И как это сделать качественно? Если будут действенные программы – это можно только приветствовать. Резюмируя: важно, чтобы процессы предоставления кредитов, грантов – были максимально прозрачными, публичными. Чтобы общество могло контролировать, куда уходят выделенные средства. Тем более в такое сложное время, когда идет война и каждая копейка на счету".

Продолжение развития цифровизации, в том числе с упором на помощь бизнесу – отличный шаг

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает так:

"Сообщение о выдаче безвозвратных гратов выглядит несколько странно. Бизнес должен приносить дивиденды. Иначе это уже не бизнес, а социальная помощь и волонтерство. Безусловно, кредитоваться бизнес должен, но под определенную процентную ставку".

Впрочем, продолжает эксперт, хорошо, что государство запускает такие программы, что премьер их анонсирует. Это отличная помощь, особенно для сельскохозяйственного бизнеса. Продуктовый кризис становится всё более явным – и нам следует предпринимать превентивные меры, подчеркивает Анна Крысюк.

"Плюс программы "єРобота" еще и в том, что это, опять же, о приложении "Дія", которое стало уже известно на весь мир. Которое идентифицирует нас, предоставляет гражданам Украины доступ ко многим важным документам, структурами и так далее. И продолжение развития цифровизации, в том числе с упором на помощь бизнесу – отличный шаг. Как и вообще уменьшение регулирования, упрощение ведения бизнеса, что помогает нам держать экономический фронт", – резюмирует Анна Крысюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — снова с налогами на авто и с таможенным безвизом: что значат новые решение Рады.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!