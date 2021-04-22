Как безналоговый импорт повлияет на борьбу с контрабандой — эксперт

Сегодня на повестке дня для украинцев появилась новая тема — борьба с контрабандистами. Однако член Набсовета Украинской рады бизнеса Юрий Пероганич считает, что в нашей стране на данный момент контрабанда является весьма ограниченным понятием. Своим мнением эксперт поделился с порталом "Комментарии".



Юрий Пероганич. Фото: Український інтерес

Пероганич утверждает, что украинцы подразумевают под контрабандой наркотики, оружие, товары художественной, культурной ценности и т.д. Все же остальные товары в нашей стране декриминализованы. Для них существует обозначение "нарушение таможенных правил", что также подразумевает контрабанду, но в более мягкой трактовке.

Поэтому, считает эксперт, Украине нельзя снимать налог с импортируемой продукции.



"Если у нас будет безналоговый импорт, у нас никогда не будет производства, что может привести к потере страны. Ведь когда "убито" производство, то экономика государства тоже "убивается"", — подчеркивает Юрий Пероганич.

Как объясняет специалист, сегодня в нашем государстве существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами. К примеру, на некоторые, особо ценные товар из группы luxury, кроме НДС, есть еще и 10% пошлины.

По словам Пероганича, таким образом стоимость растаможивания составляет 32% от стоимости товара. Это, считает эксперт, нормально, ведь так отечественный рынок "защищают" от зарубежного.

"НДС — это стандартное требование, — говорит Пероганич. — Экспортер при экспорте получает возмещение НДС. Для того, чтобы товар был конкурентоспособным, и было введено импортное НДС. Такой механизм работает".

Эксперт утверждает, что каждая страна заинтересована в том, чтобы продать как можно больше за границу и запустить валюту в свою страну. Вместе с этим существует особый механизм контроля.

"Например, Польша и Украина должны обмениваться информацией по вывозу и ввозу товаров, — поясняет Юрий Пероганич. — Несмотря на слабость украинской таможни, наши контрагенты почему-то считают, что нас можно игнорировать".

Большой проблемой специалист считает то, что в Украине существует большой спрос на товары без документов (без таможенного оформления). Такая продукция может выгодно отличаться в цене (на 20-32% дешевле). При этом некоторые бизнесмены уверяют, что если "навести порядок" на таможне, то они начнут торговать тем, что есть, то есть брать отечественные товары.

"Конечно, таможенная служба должна быть прочной, — соглашается Пероганич. — И первым шагом для этого укрепления должно стать кардинальное повышение заработной платы работникам таможни. Ведь у инспектора, перед чьими глазами проходят миллионы, конечно, рождается соблазн".

Вместе с этим эксперт подчеркивает, что при вводе безналогового импорта любые "стены", хоть как-то сдерживающие поток контрабандной продукции, попросту рухнут.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что СБУ недавно удалось накрыть группу, которая занималась контрабандой медпрепаратов, предназначенных якобы для лечения ковида. Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как эксперты в целом оценивают объявленную президентом "войну" контрабандистам.

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