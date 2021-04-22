Как безналоговый импорт повлияет на борьбу с контрабандой — эксперт

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Вечканова Елена
Сегодня на
повестке дня для украинцев появилась новая тема — борьба с контрабандистами.
Однако член Набсовета Украинской рады бизнеса Юрий Пероганич считает, что в нашей
стране на данный момент контрабанда является весьма ограниченным понятием. Своим
мнением эксперт поделился с порталом "Комментарии".
Юрий Пероганич. Фото: Український інтерес
Пероганич утверждает, что украинцы подразумевают под контрабандой наркотики, оружие, товары художественной, культурной ценности и т.д. Все же остальные товары в нашей стране декриминализованы. Для них существует обозначение "нарушение таможенных правил", что также подразумевает контрабанду, но в более мягкой трактовке.
Поэтому,
считает эксперт, Украине нельзя снимать налог с импортируемой продукции.
Как объясняет специалист, сегодня в нашем государстве существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами. К примеру, на некоторые, особо ценные товар из группы luxury, кроме НДС, есть еще и 10% пошлины.
По словам Пероганича, таким образом стоимость растаможивания
составляет 32% от стоимости товара. Это, считает эксперт, нормально, ведь так
отечественный рынок "защищают" от зарубежного.
Эксперт утверждает,
что каждая страна заинтересована в том, чтобы продать как можно больше за
границу и запустить валюту в свою страну. Вместе с этим существует особый
механизм контроля.
Большой проблемой
специалист считает то, что в Украине существует большой спрос на товары без
документов (без таможенного оформления). Такая продукция может выгодно
отличаться в цене (на 20-32% дешевле). При этом некоторые бизнесмены уверяют,
что если "навести порядок" на таможне, то они начнут торговать тем, что есть, то есть брать отечественные товары.
Вместе с этим
эксперт подчеркивает, что при вводе безналогового импорта любые "стены", хоть
как-то сдерживающие поток контрабандной продукции, попросту рухнут.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, что СБУ недавно удалось накрыть группу, которая занималась контрабандой медпрепаратов, предназначенных якобы для лечения ковида. Подробности ищите в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, как эксперты в целом оценивают объявленную президентом "войну" контрабандистам.
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