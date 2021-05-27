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Как изменится стоимость хлеба в ближайшее время - прогноз

Стоимость хлеба в течение лета возрастет на несколько процентов

сегодня, 07:47
Автор:

Кириєнко Анна

Цена на необходимый пищевой продукт в Украине может вырасти на несколько процентов. О подорожании хлеба предупреждали еще с конца прошлого года. Как изменится стоимость продукта, рассказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко изданию "ГолосUA".

Как изменится стоимость хлеба в ближайшее время - прогноз

Какой будет цена на хлеб в Украине - прогноз эксперта. Фото: cdnimg.rg.ru

По словам эксперта, цена хлеба и хлебобулочных изделий в Украине вырастет на 2-3%. Однако повышение цен не будет таким интенсивным, как предполагалось.

"Мы видели 2020 с растущими ценами на хлеб, и подорожание хлеба и хлебобулочных изделий в 2021 году. Но подорожание хлеба, которое началось в начале текущего года, сейчас замедлилось", — подчеркнул Алексей Дорошенко.

Дорошенко уточнил, что хлеб должен вырасти на 2-3% в течение лета. Затем колебаний цен в этом году уже не будет и стоимость хлеба останется стабильной.

Напомним, что в последнее время в Украине резко стали дешеветь тепличные огурцы. Разбег в цене по сравнению с прошлой неделей составляет почти 40%. По мнению экспертов, причина снижения стоимости на популярный овощ таится в том, что сейчас большинство производителей приступило к сбору урожая в теплицах. В связи с этим на рынках произошел рост предложения. Есть еще и вторая причина резкого спада цен — уменьшение спроса на данный овощ. Сколько стоят овощи, узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что большинство украинцев негативно оценивают экономическое положение Украины за год и финансовое положение своих семей. Неутешительные прогнозы сделали респонденты и по дальнейшему состоянию экономики страны и финансового благополучия своих семей. Об этом читайте здесь.


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Источник: https://golos.ua/news/letom-hleb-podorozhaet-na-2-3-ekspert
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