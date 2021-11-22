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Как новости об агрессии РФ влияют на цену украинских облигаций: подробности

Стоимость наших облигаций снизилась на рынках

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Стоимость национальных облигаций, которые предлагаются на международных рынках, за последние недели  уменьшилась. Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий придерживается мнения, что это результат новостей о возможной российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как новости об агрессии РФ влияют на цену украинских облигаций: подробности

Стоимость украинских облигаций снизилась на рынках (фото из открытых источников)

По словам эксперта, за последнюю неделю международные ценные бумаги нашей страны таки снизили свою стоимость во время обнародования новостей о предстоящем российском вторжении на территорию нашей страны. Эта тема не сходит со страниц иностранных СМИ. Поэтому именно она и дальше будет определяющей при формировании спроса относительно международных и внутренних украинских облигаций.

Здесь также утверждается, что аналогичной была ситуация в апреле, когда РФ открыто угрожала оружием вблизи украинской границы. Именно обращая внимание на такую позицию нашего агрессивного соседа, нерезиденты избавлялись от этих бумаг именно из-за будущего военного конфликта. Это ощущает и отечественная экономика. Также были колебания на валютном рынке. Конечно, паники не было, но ситуация с предполагаемой угрозой военного вторжения России складывалась не в пользу украинской гривны и не оставила ей шансов укрепиться.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин заявил, что Россия не является стороной конфликта. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Москве никогда не согласятся с тем, что РФ является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. Глава Кремля отметил, что подобные утверждения не закреплены в минских договоренностях.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/analitik-rasskazal-novosti-vozmozhnoy-agressii-1637582149.html
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