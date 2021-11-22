Как новости об агрессии РФ влияют на цену украинских облигаций: подробности

Стоимость национальных облигаций, которые предлагаются на международных рынках, за последние недели уменьшилась. Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий придерживается мнения, что это результат новостей о возможной российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина.

Стоимость украинских облигаций снизилась на рынках (фото из открытых источников)

По словам эксперта, за последнюю неделю международные ценные бумаги нашей страны таки снизили свою стоимость во время обнародования новостей о предстоящем российском вторжении на территорию нашей страны. Эта тема не сходит со страниц иностранных СМИ. Поэтому именно она и дальше будет определяющей при формировании спроса относительно международных и внутренних украинских облигаций.

Здесь также утверждается, что аналогичной была ситуация в апреле, когда РФ открыто угрожала оружием вблизи украинской границы. Именно обращая внимание на такую позицию нашего агрессивного соседа, нерезиденты избавлялись от этих бумаг именно из-за будущего военного конфликта. Это ощущает и отечественная экономика. Также были колебания на валютном рынке. Конечно, паники не было, но ситуация с предполагаемой угрозой военного вторжения России складывалась не в пользу украинской гривны и не оставила ей шансов укрепиться.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин заявил, что Россия не является стороной конфликта. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Москве никогда не согласятся с тем, что РФ является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. Глава Кремля отметил, что подобные утверждения не закреплены в минских договоренностях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!