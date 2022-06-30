Как перезапустить бизнес и экономику во время войны – каких решений уже заждались от власти

Офис президента анонсировал опрос представителей украинского бизнеса по поводу нынешней ситуации и потребностей. Как относитесь к данной инициативе и вероятности того, что власть услышит бизнес? Какие важные для предпринимателей решения следует принять как можно скорее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Есть всем известные фамилии, которые стоят за определенными направлениями, где у нас – просто беда

Главе Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслану Соболю подобные инициативы напоминают известную фразу "мне кажется, они стали что-то подозревать".

"Я не знаю, кому пришла в голову эта идея. Но хорошо, что пришла. Хоть и с большим запозданием. Я сам прошел этот опросник. Не с первого раза. Работает он "криво". Но всё же прошел. Опросник достаточно лояльный. Такая себе полумера. Там нет вариантов ответов, которые уже сейчас можно было бы принимать как руководство к действию", – отмечает эксперт.

По его мнению, работа экономического блока в команде президента провалена полностью. И давно пора делать организационные, кадровые выводы.

"Есть всем известные фамилии, которые стоят за определенными направлениями, где у нас – просто беда, – говорит Руслан Бизяев. – Надеюсь, хоть какую-то аналитическую информацию Офис президента соберет, благодаря данному опросу. И, наконец, поменяет в правительстве команду, отвечающую за экономический блок".

Эксперт признался, что верит в лучшее. Но понимает, что это самое лучшее наступит не скоро.

"Но дорогу осилит идущий. Надеюсь, после победы на военном фронте, мы начнем побеждать на экономическом, в том числе давая бой коррупции, зарегулированности, бездумному налогообложению. Сумеем выстроить системные механизмы взаимодействия в треугольнике власть-бизнес-общество. Лишь это может быть фундаментом процветающей, сильной экономики", – уверен глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса .

Во время войны не время для либерализма и самодеятельности. Должна быть выстроена мобилизационная экономика, которая позволит приблизить победу

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает разумным ходом власти начать, наконец, собирать мнение представителей бизнеса. Другое дело – прислушается ли к ним власть.

"Уверен, что Нацбанку Украины (НБУ) следует содействовать активному кредитованию, в первую очередь, реального сектора экономики. Давать рефинансирование банкам (государственным, частным), чтобы они кредитовали экономику по приемлемым ставкам и под конкретные проекты", – рассуждает он.

Одним из ключевых для нас является обеспечение внутреннего производства топлива. Сделать это, по словам Тараса Загороднего, можно за счет запуска сети мини-НПЗ (нефть в Украине добывается, важно обеспечить внутреннюю переработку).

"Крайне важно, – продолжает эксперт, – создание новых рабочих мест (а у нас огромная безработица), прежде всего, в отраслях, которые будут обеспечивать нашу победу. Речь о производстве вооружения, формы (и просто одежды), продовольствия. Необходимо выстраивание реального сектора экономики, который даст, в том числе, приток валюты в страну. К примеру, если запустить новые производственные линии для изготовления той же тушенки для обеспечения армии, этот же продукт можно экспортировать. А это увеличение притока валюты в Украину, что будет позитивно влиять на курс гривны", – рассказывает эксперт.

Он напоминает, что у нас огромные запасы зерна, но есть проблемы с его вывозом. Так почему не запустить внутреннюю переработку?

"Следует производить муку, которую можно и закупать в госрезерв, экспортировать (по суше). Запускайте переработку крупяных изделий, комбикормов, макаронных изделий. Всё это можно экспортировать, но уже как продукт с более высокой дополнительной стоимостью, чем просто зерно", – отмечает Тарас Загородний.

По его словам, всё должно быть в комплексе. А НБУ, считает эксперт, ведет себя как некая частная лавочка. В том числе поднимая учетную ставку с 10 до 25%.

"В итоге зарабатывают какие-то банки и близкие к НБУ инвестиционные конторы, торгующие ОВГЗ. То же самое с курсом гривны. Это должна быть полностью согласованная с правительством политика главного финансового регулятора. Во время войны не время для либерализма и самодеятельности. Должна быть выстроена мобилизационная экономика, которая позволит приблизить победу, – поясняет Тарас Загородний. – Нам следует импортировать как можно меньше. Потому что это трата валюты со всеми вытекающими. Мы многое можем производить сами на подконтрольной территории. Прежде всего, речь о западе Украины, который не так интенсивно обстреливается. Нам необходимы резервы, которые позволят победить".

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