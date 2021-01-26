Как платить за газ меньше: появился способ

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Любовь Блажко
Народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук поделилась способом, который поможет украинцам получать меньшие платежки за отопление. В эфире телеканала Obozrevatel TV она заявила, что необходимо заключить годовой контракт на газоснабжение с НАК "Нафтогаз" или частными операторами.
Как платить за газ меньше. Фото: УНИАН
Если же заключить такой контракт летом, то придется платить немного больше, нежели все остальные. Но что касается зимнего периода, то экономия будет очевидной. Елена добавила, что в скором времени это может стать "среднесрочным решением".
Кроме того, Кравчук подметила, что уже весной годовые контракты должны предложить и частные операторы, а не только НАК "Нафтогаз".
Народный депутат подытожила, что самая большая проблема украинцев заключается не в высоких тарифах, а в очень низком уровне доходов.
Как сообщало издание "Комментарии", украинка получила шокирующую квитанцию за тепло. В Украине значительно выросли тарифы на газ и тепло, поэтому украинцы начали получать квитанции, цифры в которых просто шокируют. В социальных сетях пользователи даже решили устроить флешмоб "у кого платежка за тепло окажется самой высокой".
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