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Главная Новости Бизнес экономика Как платить за газ меньше: появился способ
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Как платить за газ меньше: появился способ

У потребителей теперь появилась такая возможность

сегодня, 20:19
Автор:

Любовь Блажко

Народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук поделилась способом, который поможет украинцам получать меньшие платежки за отопление. В эфире телеканала Obozrevatel TV она заявила, что необходимо заключить годовой контракт на газоснабжение с НАК "Нафтогаз" или частными операторами. 

Как платить за газ меньше: появился способ

Как платить за газ меньше. Фото: УНИАН

"Например, у НАК "Нафтогаз" есть пользователи, которые имеют годовой контракт, и сейчас у них зафиксирована цена 4,7 гривни за кубометр газа. Сравните с тем, что есть в рыночном варианте", – подчеркнула народный депутат. 

Если же заключить такой контракт летом, то придется платить немного больше, нежели все остальные. Но что касается зимнего периода, то экономия будет очевидной. Елена добавила, что в скором времени это может стать "среднесрочным решением".

Кроме того, Кравчук подметила, что уже весной годовые контракты должны предложить и частные операторы, а не только НАК "Нафтогаз". 

Народный депутат подытожила, что самая большая проблема украинцев заключается не в высоких тарифах, а в очень низком уровне доходов. 

"Самая большая проблема – не то, что тарифы высокие, а то, что низкие зарплаты. Это действительно рыночная цена, она увеличилась на рынке в Европе. Но у нас достаточно низкие заработные платы, хотя они и увеличились, например, по сравнению с 2018 годом. Это существенная сумма для домохозяйств", – сказала она. 

Как сообщало издание "Комментарии", украинка получила шокирующую квитанцию за тепло. В Украине значительно выросли тарифы на газ и тепло, поэтому украинцы начали получать квитанции, цифры в которых просто шокируют. В социальных сетях пользователи даже решили устроить флешмоб "у кого платежка за тепло окажется самой высокой". 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/communalka/v-rade-nazvali-sposob-kak-sekonomit-na-gaze-zimoj.htm
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