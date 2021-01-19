Платежка-рекордсмен: украинка получила шокирующую квитанцию за тепло

В Украине значительно выросли тарифы на газ и тепло, поэтому украинцы начали получать квитанции, цифры в которых просто шокируют. В социальных сетях пользователи даже решили устроить флешмоб "у кого платежка за тепло окажется самой высокой".

Коммунальные тарифы 2021. Фото: thepage.ua

В Telegram-канале Pavlovsky news появилась информация о том, что жительница Киева Ольга получила счет от "Киевтеплоэнерго" на 22 тысячи гривен за 85 квадратных метров в новостройке. Так что 12 тысяч за отопление – это еще "цветочки", пишут возмущенные пользователи.





Ольга написала, что она не намерена пускать эту ситуацию на самотек, поэтому будет разбираться, кто и что там мог напутать.

"Кто так сильно перепил на праздниках, что прислал ей эти цифры", — написала женщина.

Украинцы в комментариях к данному посту пишут, что рано еще переживать по этому поводу, ведь в квитанции не видно, что у киевлянки большой долг.

"Так на видео же видно, что у женщины долг там большой".

"Где долг написан? Мне просто интересно. Не могу найти, у меня платежи другие и я не знаю, где долг пишут".

"Это еще январские не пришли с морозами".

Напомним, что с началом 2021 в Украине повысились тарифы на отопление, а также увеличилась стоимость электроэнергии. Чтобы цифра в коммунальных квитанциях была меньше, необходимо оптимизировать систему теплоснабжения.





Как сообщало издание "Комментарии", возможен второй этап роста тарифов на электроэнергию. Ранее "Комментарии" писали о том, сколько будет стоить электричество по ночным тарифам, но как выяснилось, украинцев может ждать еще один этап повышения цен на электричество. Сообщается, что это может произойти после завершения отопительного сезона – в апреле-мае следующего года.

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