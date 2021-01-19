Платежка-рекордсмен: украинка получила шокирующую квитанцию за тепло

Язык
Coinspot 19.01.2021
BTC/USD
36919.19
ETH/USD
1398.69
LTC/USD
160.67
НБУ 19.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
В Украине значительно выросли тарифы на газ и тепло, поэтому украинцы начали получать квитанции, цифры в которых просто шокируют. В социальных сетях пользователи даже решили устроить флешмоб "у кого платежка за тепло окажется самой высокой".
Коммунальные тарифы 2021. Фото: thepage.ua
В Telegram-канале Pavlovsky news появилась информация о том, что жительница Киева Ольга получила счет от "Киевтеплоэнерго" на 22 тысячи гривен за 85 квадратных метров в новостройке. Так что 12 тысяч за отопление – это еще "цветочки", пишут возмущенные пользователи.
Ольга написала, что она не намерена пускать эту ситуацию на самотек, поэтому будет разбираться, кто и что там мог напутать.
Украинцы в комментариях к данному посту пишут, что рано еще переживать по этому поводу, ведь в квитанции не видно, что у киевлянки большой долг.
"Так на видео же видно, что у женщины долг там большой".
"Где долг написан? Мне просто интересно. Не могу найти, у меня платежи другие и я не знаю, где долг пишут".
"Это еще январские не пришли с морозами".
Напомним, что с началом 2021 в Украине повысились тарифы на отопление, а также увеличилась стоимость электроэнергии. Чтобы цифра в коммунальных квитанциях была меньше, необходимо оптимизировать систему теплоснабжения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости