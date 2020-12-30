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Главная Новости Бизнес экономика Возможен второй этап роста тарифов на электроэнергию: с чем это будет связано
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Возможен второй этап роста тарифов на электроэнергию: с чем это будет связано

Украинцам предрекли второй этап повышения тарифов на электричество

сегодня, 13:44
Автор:

Любовь Блажко

Ранее "Комментарии" писали о том, сколько будет стоить электричество по ночным тарифам, но как выяснилось, украинцев может ждать еще один этап повышения цен на электричество. Сообщается, что это может произойти после завершения отопительного сезона – в апреле-мае следующего года. Об этом пишет издание OBOZREVATEL. 

Возможен второй этап роста тарифов на электроэнергию: с чем это будет связано

Тарифы на электроэнергию. Фото: reform.energy

Так, известно, что соответствующий проект уже разрабатывает Кабинет министров. Изначально было два варианта: первый – отменить контроль за тарифами для людей, второй – выбрать этот план, о котором говорится выше. Потому как в первом случае цена выросла бы от 1,65 до 2 грн (в зависимости от конъюнктуры рынка). 

Исходя из этого, правительство приняло следующий вариант: ввести единый тариф – 1,68 грн за кВт*час с 1 января 2021 года. 

С апреля контролируемый тариф или полностью отменят, или стоимость электричества поднимется до 2 грн. 

Но и.о. министра энергетики Юрий Витренко может разработать новый вариант повышения. На данный момент правительство сошлось на том, что необходимо отменить льготный тариф. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине могут поднять цены на электричество и газ. Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко на своем первом брифинге рассказал, что цены на газ и электричество могут изменяться и расти. Об этом сообщило информагентство "УНИАН".

Одной из своих главных задач Юрий Бойко считает пересмотр действующего механизма перекрестного субсидирования на электроэнергию. По этой схеме население получает электроэнергию по льготной цене.

Новоназначенный и.о. министра считает, что из-за данного механизма появляется ряд манипулятивных и недействительных заявлений.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/ukraintsam-predrekli-vtoroj-etap-rosta-tarifov-na-elektroenergiyu.htm?_ga=2.117252038.1776757788.1609153907-552441561.1586852293&_gl=1*1uzi1y1*_ga*NTUyNDQxNTYxLjE1ODY4NTIyOTM.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTMyNjMyOS4yMDYuMS4xN
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