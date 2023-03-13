Как повлияет банкротство банков США на Украину: мнение эксперта

Банкротство американских банков – небольшого Silvergate и Silicon Valley Bank (SVB) из второй десятки американских банков – вызвано политикой ФРС и инвестированием финансовыми учреждениями в высокотехнологичные отрасли, в частности в криптовалюты и стартапы Кремниевой долины. Банкротство финансовых учреждений может повлечь за собой новый мировой экономический кризис, но вряд ли повлияет на украинские банки. Об этом заявил основатель Первого Киевского инвестиционного клуба Иван Компан, сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост финансового аналитика.

Банкротство банків США може спричинити світову економічну кризу

Недавние банкротства банков, говорит Компан, могут повлечь за собой повторение событий 2008 года, которые начинались с банкротства банков Bear Stearns и Lehman Brothers и сегодня уже вошли в историю, как "Большая рецессия".

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"Silvergate, тот что маленький, был слишком дружен к криптовалют и это не довело его до добра, — пишет аналитик. — Потеряв кучу денег из-за банкротства криптобиржи FTX, банк так и не смог оправиться и стабилизировать деятельность в новых непростых экономических условиях, что является угрозой даже более надежным учреждениям, как, например, SVB, который играл роль главного кредитора стартапов и обслуживал операционную деятельность многих технологических компаний из Кремниевой долины".

Но все же, по его мнению, первопричиной сегодняшних банкротств банков в США стала политика ФРС по поводу повышения процентной ставки до 5%. Это привело к росту доходности краткосрочных облигаций, что вызвало отток депозитов, средства которых инвесторы начали размещать в более прибыльных краткосрочных облигациях. Чтобы компенсировать отток депозитов, банкиры начали продавать в убыток долгосрочные облигации.



"Агрессивная политика ФРС по повышению процентной ставки, напомню, что за год она выросла почти на 5%, повлекла за собой повышение доходности краткосрочных государственных и других облигаций. В свою очередь, это мотивирует клиентов забирать свои деньги с банковских депозитов, которые дают низкий доход, и инвестировать их в ценные бумаги Чтобы рассчитаться по депозитам, банкам приходится продавать существующие долгосрочные активы, как правило, тоже облигации, но которые были куплены ранее, по высоким ценам и за год существенно подешевели. .Второй вариант — пытаться удержать вкладчиков, повышая ставки по депозитам, что тоже плохо влияет на прибыльность банков", — утверждает Иван Компан.



Еще одним мощным фактором нестабильности для финансовых учреждений стал отток средств стартаперов Кремниевой долины, также начали размещать средства в долгосрочные облигации.

"Что же касается SVB, то ситуация усложнена еще и тем, что большинство технологических фирм и стартапов, которые образуют клиентскую базу банка, еще не научились зарабатывать собственные деньги, чтобы покрывать расходы, которые в последнее время только растут из-за инфляции. Большинство корифеев от высоких технологий умеет только тратить деньги, которые дали инвесторы, и которые были размещены на депозитах.Без этих денег большинству компаний Кремниевой долины просто не выжить, так что их нужно как можно быстрее забрать.В целом, это классическая история "набега на банк", которую, честно говоря , трудно выдержать даже очень надежный банк", — продолжает Иван Компан.



Последствия проблем в SVB , по словам Ивана Компана, ощутила не только американская, но и европейская финансовая системы.

"Цена на акции банка снизилась на 60% в течение торгов в четверг и еще на 40% после закрытия биржи. В пятницу утром торги уже не начались, а к вечеру банк прекратил свою деятельность. Но ведь дело не только в калифорнийском банке. Финансовые рынки — это сообщающиеся сосуды и банкротство одного, да еще достаточно крупного, как правило, бьет по всей системе, и ударило: биржевой индекс финансовых учреждений снизился до трехлетнего минимума, цена на акции банковских гигантов — JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America — снизилась на 5-7%, меньшие банки подешевели на 20-30%. Более того, ударная волна докатилась и до Европы и Азии", — рассказывает Иван Компан.



Повлияет ли возможный финансовый кризис на украинские банки однозначного ответа нет, но скорее всего, говорит эксперт, нет:

"Наши банки живут в своей собственной замкнутой экосистеме, как собственно и их клиенты. Усилия Министерства финансов по сохранению доходности гособлигаций на уровне, вообще не соответствующем рыночным реалиям, увенчались успехом, и у украинского вкладчика нет никакой мотивации снимать деньги с депозита и вкладывать их в государственные облигации А учитывая, что кроме Облигаций внутреннего государственного займа и военных облигаций, других инвестиционных возможностей в стране вообще не существует, то и волноваться нечего.Конечно, вы можете инвестировать в недвижимость, землю и покупать криптовалюты, но, на мой взгляд, это еще хуже, чем облигации".

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