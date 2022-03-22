Как правительство Украины спасает экономику во время военного положения: анализ ситуации

Украина частично переходит на плановую экономику на время военного положения. Об этом заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма рассказал в эфире национального телемарафона. Оцените шаги, которые уже сделаны. Что можно (нужно) сделать еще?

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Устойчивость украинской экономики – в ее децентрализованности

По мнению заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, правительство достаточно динамично предпринимает важные нестандартные шаги.



"Военное время диктует необходимость усиления государственного регулирования. Однако мощность и устойчивость украинской экономики – в ее децентрализованности, – поясняет эксперт. – Она опирается на сеть мелкого и малого бизнеса, мощное агропредпринимательство. Поэтому налаживается комбинация плановых и рыночных инструментов, внедряются программы поддержки бизнеса. Они дадут результаты достаточно быстро".

Ярослав Жалило уверен, что в краткосрочном периоде важны взаимодействие бизнеса и общин по налаживанию работы в новых условиях, а также поддержание платежеспособного спроса населения.



"Это относится к приоритетам правительства, – подчеркивает эксперт. – Если в первые недели войны речь шла о 50% остановленных предприятий, то сейчас эта цифра сократилась до 30%. Запуск полевых работ также поддержит возобновление экономической активности".

Государство обозначает приоритеты и объемы продукции, которая должна изготовляться

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок акцентирует, что в условиях военного положения очень важно понимать приоритеты поддержки экономики. И в этом смысле переход на плановую экономику в отдельных отраслях является, по его мнению, абсолютно правильным.



"В сообщении замруководителя ОП Ростислав Шурмы говорится, что это будет классическая военная экономика, с госзаказом. То есть, государство обозначает приоритеты и объемы продукции, которая должна изготовляться, а также предприятия, где это будет — в соответствии с потребностями населения и страны в условиях войны. Прежде всего, понятно, речь о вооружении. Второе — продовольственная безопасность. На сегодняшний день уже поддержано решение об эмбарго на поставку зерна с Украины. Ведь если, не дай боже, война затянется, у нас не будет возможности нормально провести посевную и собрать урожай. Так что нам нужен запас. И это правильно. Третье — социальная составляющая. Выплата защищенных бюджетных статей — соцпомощь, пенсии, помощь безработным, переселенцам. В этом смысле радуют последние инициативы о выплатах 2 тысяч гривен каждому переселенцу + 3 тысяч гривен на ребенка-переселенца", – отмечает Валерий Клочок.

В позитив он относит также регулирование цен на топливо и другие виды подакцизных товаров, поддержку курсовой стабильности.



"При этом надо понимать, что около 30% бизнеса сейчас закрылись. А те предприятия, которые переехали на новые места, сталкиваются с огромными проблемами. Одна из них — съем территории для аренды и размещения своих промышленных мощностей. Собственники помещений, которые ранее пустовали в тех же облцентрах на Западной Украине, которые ранее и даром никому не были нужны, сегодня ставят неадекватные цены за их аренду. И тут государство должно вмешаться, – считает эксперт. – К примеру, ввести ограничения на стоимость аренды для предприятий, которые будут задействованы в этой самой плановой экономике".

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