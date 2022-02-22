Как признание Путиным ЛНР и ДНР повлияло на украинскую гривну

Украинская гривна с начала торговой сессии во вторник, 22 февраля, ослабла более чем на 1%, после того как Россия официально признала независимость двух регионов Востока Украины, свидетельствуют данные Refinitiv. Об этом сообщает Reuters.

Банкноты украинской гривны - Reuters

Курс опустился ниже 29 по отношению к доллару, снизившись до уровня прошлого месяца. В феврале гривня несколько укрепилась и приблизилась к 28/$1, надеясь, что интенсивные дипломатические переговоры могут привести к мирному разрешению восьмилетнего конфликта на востоке Украины.

С начала года курс валюты ослаб примерно на 6,5% из-за оттока иностранного капитала на фоне роста обеспокоенности перемещения российских войск вблизи границ Украины и опасений, что Россия готовится к военному нападению на Украину. В Кремле это опровергли.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная Дума России. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе и взаимопомощи. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обе палаты российского парламента закрепят решение Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" на заседании во вторник, 22 февраля.

Также "Комментарии" писали, что после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании так называемых "ЛДНР" и о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса, президент Зеленский провел серию телефонных разговоров с мировыми лидерами и только потом обратился в видеообращение к украинскому народу.

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