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Как работает финансовый фронт для восстановления Украины

В Украине хотят создать траст-фонды, которые страховали бы военные риски

сегодня, 15:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

На реализацию проектов по восстановлению Украины в текущем году нужно более 14 млрд. долларов. Об этом в Телеэфире сказал доктор экономических наук Василий Фурман, пишут "Комментарии".

Как работает финансовый фронт для восстановления Украины

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“В целом есть оценка Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН долгосрочных потребностей нашей страны по восстановлению экономики. И она оценивается в размере 411 млрд долларов… Что касается этого года, действительно, речь идет о 14 млрд долларов именно на скорейшее восстановление страны. Это кроме тех денег, которые нам нужны там около 42 млрд долларов на финансирование дефицита государственного бюджета”, — сказал Фурман.


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Он отметил, что привлечение денег — очень сложная работа, которую проводит высшее политическое руководство Украины. Так, премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел ряд встреч с Всемирным банком, с Международным валютным фондом, с представительствами разного уровня правительства США, и есть положительные сигналы, что деньги будут выделены.

"В частности, Всемирный банк готов профинансировать три направления в этом году — в сфере энергетики на 500 млн долларов, в сфере транспортной инфраструктуры — около 600 млн долларов и в сфере здравоохранения — на сумму около 400 млн долларов", — говорит Фурман.

Он также обратил внимание, что в тексте меморандума о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом слово "восстановления" упоминается 96 раз.

"И программа сотрудничества с Международным валютным фондом дает привлечь в среднесрочной перспективе около 115 млрд долларов", — сказал он.

Фурман подчеркнул, что за счет этого международного пособия не может финансироваться военно-промышленный комплекс Украины.

“Зарплата военным – это налоги, уплачиваемые украинским бизнесом. Поэтому нам очень важно сегодня, чтобы наша экономика развивалась быстрыми темпами. Она может быстрыми темпами развиваться только когда она будет восстанавливаться”, — подчеркнул экономист.

Он отметил, что сложно говорить о привлечении инвестиций, когда Украина находится в состоянии войны. В то же время, сейчас правительство очень много внимания уделяет вопросам страхования военных рисков.

“Военные риски обычно в мирное время не страхуются страховыми мировыми компаниями и так далее. Но в нашем случае мы хотим будто создать траст-фонды, которые могут делать эти операции. И уже есть определенные решения, что та или иная страна выделяет определенную сумму денег именно этим фондам, которые могут страховать инвестиции. Поэтому да, мы воюем, но с другой стороны, для нас стратегически важным вопросом является recovery (режим восстановления — ред.) нашей страны, и чтобы бизнес работал по полной. Чем будет больше денег нашей страны, которые будут выплачивать украинский бизнес, тем больше возможностей у нас закупать и оружие, и расширять расходы на военно-промышленный комплекс или на зарплаты военным”, — сказал Фурман.

Как писали "Комментарии", Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев.



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