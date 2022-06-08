Как работает малый бизнес во время войны: исследование

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Опрос предпринимателей-участников проекта Unlimit Ukraine провела Европейская Бизнес Ассоциация. По данным исследования, только 17% ФЛП не возобновили работу за три месяца с начала полномасштабной войны, в марте не работало 42%. Довоенные мощности восстановили 21% предпринимателей, 38% работают с ограничениями или частично.

Среди возобновивших работу зарплату работникам в том объеме, который был до войны, выплачивают 23%, урезали выплаты — 32%, не выплачивают рабочим – 11%, увольняют рабочих – 12%.



Предприниматели оценили свои запасы средств, в 29% все сбережения исчерпаны, 5% ответили, что имеют резерв на год, в 12% сбережений всего на 6 месяцев, у остальных 12% остались средства максимум на месяц, в 34% – на несколько месяцев. По сравнению с опросами в апреле и марте запасы средств иссякли у бизнесменов, ведь раньше о том, что еще есть сбережения на несколько месяцев заявляли 40% респондентов.

По результатам опроса, 57% предпринимателей заявили, что переводят деньги на армию и на гуманитарную помощь, в марте таких было 67%. Предоставляют продукцию в качестве гуманитарной помощи – 19%, услуги – 15%, закупают медикаменты для армии и пострадавших от войны – 4%. По сравнению с опросом в марте количество тех, кто помогает военным и переселенцам снизилось.



72% респондентов заявили, что не являются участниками программ помощи бизнесу. 15% перешли на оплату единого 2% налога, 6% – пользовались льготами в сфере налогообложения, 2% – получили компенсацию за трудоустройство переселенцев.

Уволить часть рабочих планируют 39% опрошенных, 10% будут нанимать на работу граждан, 47% не планируют увольнять или нанимать работников. 54% респондентов заявили, что не будут урезать зарплаты, 13% увеличат выплаты рабочим, 22% будут платить меньше. В общей сложности ожидают ухудшения экономической ситуации 62% опрошенных, и только 19% уверены, что их бизнес будет лучше развиваться.

По данным Опендатабот, в течение последней недели мая было зарегистрировано 4454 новых ФЛП но это меньше, чем было до 24 февраля.



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