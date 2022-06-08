Как работают антироссийские санкции и на какие шаги должен пойти мир для давления на россию

Экономист Павел Шеремета в эфире рассказал, в чем особенности экономических санкций против россии, когда увидим эффект и при каких условиях. По его словам, принятые ЕС и США пакеты санкций против россии все же работают, однако у россии большая экономика. Если сравнивать ее с Украиной, то разница в ВВП была в десять раз до войны 2022 года.

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Эксперт отмечает, что санкции на уровне государств и выход с рынка россии иностранных компаний, инвесторов, сетей и корпораций тоже дает свой результат, но украинцам "нужно настраиваться, что это работа на годы и, может, десятилетия".

Цель всех этих мер – ослабить россию и Украине это дается страшной ценой. Процесс будет продолжаться, однако есть нюансы, которые могут нивелировать санкционное влияние на рф. На руку россии играет повышение цены на нефть, прогнозируемое до 170 долларов за баррель и повышение цены на зерно на международных рынках. Павел Шеремета говорит, что если цена на нефть вырастет до прогнозируемого уровня, это нивелирует эффект санкций. Поэтому мы видим активность Джо Байдена в переговорах с другими нефтяными поставщиками с Ближнего Востока, чтобы не допустить такого сценария.

По мнению эксперта, есть три ключевых момента в санкциях. Во-первых, нужно ввести полное эмбарго на нефть и газ из россии. В настоящее время страны Запада проводят переговоры с Индией, увеличивающей закупки нефти по низким ценам из рф. Ведется работа с ней, чтобы перетащить страну в демократический лагерь. В настоящее время россии трудно продать нефть без дисконта. Во-вторых, нужно полностью отключить российские банки от SWIFT (пока что было отключено 7 банков и Сбербанк), фактически россия зашла в дефолт, говорит экономист. В-третьих, следует начинать юридический процесс национализации российских активов в других государствах. Однако это будет сложный процесс, и надеяться на всю сумму не стоит.

Например, у США есть интерес — слишком быстрые действия в этой сфере могут вызвать ситуацию, когда другие игроки не захотят держать деньги в долларах. Поэтому США будут действовать с осторожностью, чтобы не разрушить финансовый миропорядок.

Министр Дмитрий Кулеба предложил ЕС сразу же принимать седьмой пакет адских санкций против агрессора. В его основе должны: секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли; персональные санкции против российских чиновников и богачей; предвидение и исключение обхода санкций россией. Целью всех пакетов должно быть, по мнению министра, прекращение экспорта из россии товаров, ведь это питает ее экономику.

Как сообщал портал "Комментарии", проведен опрос по работе малого бизнеса во время войны.

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