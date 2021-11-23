Как стратегический нефтяной резерв США спасет цены на энергоносители

Белый дом объявил, что США планируют выпустить на рынок нефть Стратегического резерва (SPR). К этому также присоединяются другие страны, обладающие большими запасами топлива. Об этом сообщает агентство CNBC.

Анти-ОПЕК пытается снизить цены на энергоносители – иллюстративное фото из сети

Администрация Джо Байдена планирует использовать экстремальный инструмент для того, чтобы остановить стремительный рост цен на топливо. Для этого на рынок выбросят 50 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва страны. Кроме того, аналогичные шаги планируют сделать другие страны: Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Великобритания.

Еще летом Байден обращался в страны ОПЕК, чтобы они увеличили добычу, учитывая дефицит энергоносителей, который прогнозировался осенью и зимой. Но ОПЕК отказал. США и его союзники решили действовать сообща и создали так называемую группу "анти-ОПЕК". Они будут высвобождать стратегические запасы, которые успели накопить крупнейшие потребители. Большее количество нефти на рынке снизит цену, прогнозируют аналитики агентства CNBC.



Согласно американскому законодательству, 50 млн баррелей продаются не сразу после официального объявления, а через 18 дней. Также следует учесть, что этот объем будет разделен на две части: сначала в ближайшее время используют 18 млн баррелей, а затем – 32 млн баррелей в течение следующих нескольких месяцев.

Объявлению предшествовало изучение тех механизмов, посредством которых США может повлиять на ситуацию. Протест против запуска "Северного потока-2" привел к очередному росту цены на газ: издание investing.com указывает 91,34 евро/МВт·час. на TTF-хабе в Нидерландах. Аналогично, фьючерсные цены на нефть West Texas Intermediate поднялись выше 85 дол.

В заявлении Белого дома указано:

"Президент готов предпринять дополнительные действия, если это необходимо, и готов использовать все свои полномочия, которые работают в координации с остальным миром, чтобы поддерживать достаточные поставки при выходе из пандемии".

SPR – Стратегический нефтяной резерв, который США основала в 1975 г. На сегодняшний день в нем хранится 604,5 млн баррелей, разделенных между четырьмя хранилищами. Объем, который планируется использовать для успокоения энергетического рынка, составляет 8%.



Подробно о ситуации, которая сложилась с пуском "Северного потока-2", можно прочесть в материале, которое издание "Комментарии" публиковало ранее

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