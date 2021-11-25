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Как узнать о скрытых интересах чиновников – даже Зеленского или Ермака – НАПК

Цифровой инструмент пригодится журналистам, общественным деятелям и неравнодушным гражданам

сегодня, 13:34
Автор:

Елена Бурдейная
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НАПК создало портал, с помощью которого рядовой украинец может расследовать деятельность любого чиновника или политика, или сообщить о скрытых интересах, которые он заподозрил. Об этом сообщает официальный сайт агентства.

Как узнать о скрытых интересах чиновников – даже Зеленского или Ермака – НАПК

Портал "Скрытые интересы" - скрин броузера

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) презентовало начало работы Портала "Скрытые интересы", созданного совместно с ОО "Антикоррупционный штаб". Портал – новый цифровой инструмент, который показывает сеть связей между госслужащими, другими гражданами и коммерческими предприятиями. Таким образом, можно понять, у какого какие есть "интересы" и какие коррупционные риски, вероятно, могут проявиться.

Адрес портала, который пока работает в тестовом режиме, — https://interes.shtab.net/. На портале анализируется 11 типов рисков, которые дают возможность выяснить, заинтересован ли тот или иной чиновник, например, в тендере, что проводит его учреждение. Для анализа используется база данных, содержащая информацию о 6 млн человек – госслужащих и связанных с ними людях, 1 млн деклараций, 1,5 млн компаний. В настоящее время уже выделено более 600 тыс. рискованных связей. Стоимость разработки системы – 535 тыс. грн, предоставленных в рамках проекта USAID и фонда "Возрождение".

Чтобы понять, есть ли скрытые интересы, разработчики выделяют шесть видов связей: семейные, компании по декларации, связанные персоны, учредители, основное место работы, бенефициары. На основе полученных данных выделяют риски и формируют карту, на которой наглядно показывают, кто с кем и чем связан.

Как узнать о скрытых интересах чиновников – даже Зеленского или Ермака – НАПК - фото 2

Щелкнув на любой узел карты, можно увидеть следующий уровень связей.

Как узнать о скрытых интересах чиновников – даже Зеленского или Ермака – НАПК - фото 3

Главная цель цифрового инструмента, подчеркивают разработчики, предупреждение нарушения. Ведь только после решения суда можно окончательно утверждать, есть ли коррупция или нет. Также человек, имеющий дополнительную информацию, может послать ее через специальную форму. Кроме того, можно загружать электронные документы госорганов, в которых будут распознаваться ключевые слова и делать вывод, есть ли конфликт интересов.

О том, как НАПК расследует деятельность политических партий, издание "Комментарии" публиковало статью ранее.


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Источник: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-prezentuvalo-pershyj-didzhytal-instrument-dlya-vyyavlennya-pryhovanyh-interesiv-u-posadovtsiv/
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