Как вернуть доверие инвесторов к Украине, - советник премьер-министра

Советник премьер-министра, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап считает Украину инвестиционно привлекательной. Но, по его мнению, существуют факторы, которые разрушают доверие инвесторов к нашему государству. Об этом специалист рассказал корепонденту издания "Комментарии".

Кирилл Криволап - фото из открытых источников

"Украина была и есть очень привлекательной для инвесторов из-за своего человеческого потенциала, собственных ресурсов и географического расположения. Но есть вопрос — "пойдут ли люди (инвесторы, — ред.)"? Потому что для инвесторов риск должен быть меньше, чем потенциальная прибыль, и в этом направлении Украина не может предложить пока убедительные аргументы.

Есть только отдельные секторы, где стимулы были больше рисков, к примеру, возобновляемая энергетика. То есть тариф, который годами работал, превышал риски. Поэтому по этому направлению мы получили более 10 млрд евро инвестиций — это четверть всех инвестиций за последние 30 лет экономики Украины.

Когда создаются условия, инвесторы идут, потому что Украина им потенциально интересна. Но то, что происходит сейчас с теми же возобновляемыми источниками, когда не выполняются условия меморандума, это разрушает доверие", — говорит Криволап.

Советник премьера считает, что восстановить доверие инвесторов к стране возможно. Для этого, по его словам, требуется урегулировать ситуацию с задолженностью на рынке электроэнергии, рынке газа, продолжить реформировать систему верховенства права и создать такую, когда частные инвестиции будут защищены в Украине; продолжать совершенствовать антимонопольное законодательство и создать равные условия для всех.

"Именно уменьшение роли государства, большая приватизация — шаги на этом пути", — резюмировал Кирилл Криволап.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Украина уже на пути к тому, чтобы сепарировать понятие "бизнес" и "власть". Такой мыслью поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный избранник от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!