Как вернуть доверие инвесторов к Украине, - советник премьер-министра

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Елизавета Черных
Советник премьер-министра, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап считает Украину инвестиционно привлекательной. Но, по его мнению, существуют факторы, которые разрушают доверие инвесторов к нашему государству. Об этом специалист рассказал корепонденту издания "Комментарии".
Кирилл Криволап - фото из открытых источников
Советник премьера считает, что восстановить доверие инвесторов к стране возможно. Для этого, по его словам, требуется урегулировать ситуацию с задолженностью на рынке электроэнергии, рынке газа, продолжить реформировать систему верховенства права и создать такую, когда частные инвестиции будут защищены в Украине; продолжать совершенствовать антимонопольное законодательство и создать равные условия для всех.
Ранее издание "Комментарии" писало, что Украина уже на пути к тому, чтобы сепарировать понятие "бизнес" и "власть". Такой мыслью поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный избранник от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха.
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