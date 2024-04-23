Как восстановить экономику Украины, когда не хватает 4,5 млн человек: эксперт назвал два способа

По оценкам Центра экономического восстановления, для успешного восстановления и экономической устойчивости ВВП должен расти ежегодно на 5-7%, а для такой динамики роста Украине до 2030 года не будет хватать от 3 до 4,5 млн рабочих рук.

Из-за войны и эмиграции в Украине не хватает рабочих рук. Фото из открытых источников

Глава Центра экономического восстановления, советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап считает, что есть два основных способа решения проблемы нехватки работников для удвоения ВВП: либо найти дефицитные миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда.

Относительно решения проблемы дефицита работников эксперт назвал три пути:

1) Удержание и развитие людей внутри страны. 30% бизнеса уже заявили, что отсутствие кадров сдерживает их развитие. В промышленном секторе в прошлом был 1 кандидат на 1 вакансию, сейчас на 1 вакансию — 0,7 кандидата. С другой стороны, безработные с тремя высшими образованиями, которые не могут найти работу. Поэтому требуется массовое переобучение, просмотр роли профтехобразования. Также необходима экономическая инклюзия. Вовлечение в экономические отношения людей, которые ранее не были активно задействованы. Бизнес, конечно, сейчас и сам переучивает, и привлекает женщин в те отрасли, где их исторически было меньше, условно, профессии шахтеров, трактористов, но у государства еще много работы. Также следует выстраивать ветеранскую политику, ветеранское предпринимательство. Создавать возможности для ВПЛ и людей с инвалидностью.

2) Возвращение украинцев из-за границы. Для этого нужно создать экономические стимулы: гранты, ипотека, обучение. Но все эти дополнительные условия должны быть одинаковыми и для тех, кто внутри страны, и для возвращающихся (как в Израиле когда-то). У нас есть 5 млн ВПЛ, которые потеряли свою привычную жизнь и работу, но не покидали страну.

3) Изменение миграционной политики. В Украине традиционно был подход к защите рабочих мест, сохранение их для украинцев. Но проблема в том, что у нас сейчас будет украинцев меньше, чем рабочих мест для восстановления. Ибо восстановление будет массовым и беспрецедентным.

Повысить производительность труда, по словам Кирилла Криволапа, возможно, благодаря инвестициям, для которых в стране должен быть благоприятный бизнес-климат.

"Ты можешь быть конкурентоспособным и создавать товары с высокой добавленной стоимостью только за счет инвестиций – в оборудование, упаковку, маркетинг… А с инвестициями в Украине всегда было плохо. И мешает привлечению инвестиций ситуация с главенством права и бизнес-климатом. Эксперты Easy Business на платформе Центра экономического обновления разработали Экономический индекс верховенства права. По этому индексу в 2023 году Украине насчитали 58% от нормальности. Это сдерживает инвестиции не хуже российских ракет", — добавил эксперт.