Как вывести экономику из тени: может ли помочь платное бронирование

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Кравцев Сергей
В Украине актуализируется тема борьбы с теневой экономикой. Власти пытаются найти разные способы, порой предлагая радикальные шаги. Как вывести экономику из тени? Учитывая военное время, может ли быть одним из вариантов – бронирование сотрудников от армии за счет гарантированного взноса или белой зарплаты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Какие способы вывести экономику из тени. Фото из открытых источников
Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает так:
По мнению эксперта, вместо того, чтоб максимально поддерживать бизнес, который платит налоги, не уходит в тень или за границу, пытается привлечь в Украину инвесторов, власть пытается узаконить рейдерство.
Бизнесвумен акцентирует, что ТЦК не должны быть карающим органом, власть должна цивилизованно подходить к мобилизации, популяризировать вооруженные силы, а не дискредитировать их.
Она уверена в необходимости правильно всё прописать в законодательстве. Чтоб те, кто готов воевать за высокую зарплату и соцпакет, при условии базовой подготовки и обеспечении соответствующей амуницией, шел воевать. А кто чувствует, что больше пользы принесет, работая в тылу, пусть занимается именно этим.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что единственным способом, который сейчас теоретически может принести хоть какой-то результат, является именно бронирование сотрудников от службы в вооруженных силах – за счет гарантированного взноса или белой зарплаты.
Если бы были иные механизмы вывести экономику из "тени", это сделали бы и до войны, поясняет он. Просто сейчас ситуация еще сложнее.
Он отмечает, что в воюющей стране тот способ, который сейчас обсуждается (взнос за "бронь", зарплата по белому), это, пожалуй, единственный способ заставить теневой бизнес показать легальные доходы.
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко обращает внимание, что в Украине создалась ситуация, когда на одного работающего – десять контролеров.
Именно поэтому, продолжает он, бизнес, который и так находятся в плачевном состоянии из-за войны, мобилизационных мер (не хватает рабочей силы), пытается достучаться до власти со своими проблемами. Демонстрирует готовность платить т.н. "гарантированный взнос" за каждое рабочее место. Лишь бы его перестали "кошмарить".
При этом доверия к власти у бизнеса нет, подчеркивает Сергей Войченко. И даже если узаконят некий "тариф" на "бронь", не факт, что все зарплаты будут платить "по белому", считает он.
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