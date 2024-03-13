Как вывести экономику из тени: может ли помочь платное бронирование

В Украине актуализируется тема борьбы с теневой экономикой. Власти пытаются найти разные способы, порой предлагая радикальные шаги. Как вывести экономику из тени? Учитывая военное время, может ли быть одним из вариантов – бронирование сотрудников от армии за счет гарантированного взноса или белой зарплаты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Какие способы вывести экономику из тени. Фото из открытых источников

Попытка узаконить рейдерство – большая ошибка

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает так:

"Это – очень важная тема, которую мы Международным штабом помощи украинцам поднимали еще в прошлом году. Сделали даже калькуляционную таблицу, отображающую, что за границей находится около четырех миллионов работоспособных украинцев. И, если бы каждый платил хотя бы по 20 тысяч, поддерживая армию, наши военные получали бы в месяц 2-3 тыс долларов, имели более расширенный, чем сейчас, соцпакет. Это мотивировало бы людей защищать страну, а не как сейчас "пакуют" в "бусы" методами гоп-стопа. Такой подход уже создал негативный имидж представителям ТЦК, но он еще и бьет по имиджу вооруженных сил в целом. Что недопустимо".

По мнению эксперта, вместо того, чтоб максимально поддерживать бизнес, который платит налоги, не уходит в тень или за границу, пытается привлечь в Украину инвесторов, власть пытается узаконить рейдерство.

"Это – кардинальная ошибка, – уверена Анна Крысюк. – Если человек – хозяин бизнеса, если он создает рабочие места, помогает наполнять казну, его следует не прессовать, а поддерживать. Тем более, что бизнес еще и занимается волонтерством, помогая армии, переселенцам и так далее".

Бизнесвумен акцентирует, что ТЦК не должны быть карающим органом, власть должна цивилизованно подходить к мобилизации, популяризировать вооруженные силы, а не дискредитировать их.

"Бизнес создает надежный тыл для армии. И лишь в таком взаимодействии мы можем быть эффективными. Нельзя всех отправить на фронт, равно как нельзя всех вовлечь в бизнес. Должна быть системная ежемесячная плата за бронь. Но всё должно работать прозрачно. Это поможет как армии, так и бизнесу. Нельзя хватать всех на улице без разбора. Это абсурд! Нарушение прав человека и уничтожение украинской нации руками самого государства", – подчеркивает Анна Крысюк.

Она уверена в необходимости правильно всё прописать в законодательстве. Чтоб те, кто готов воевать за высокую зарплату и соцпакет, при условии базовой подготовки и обеспечении соответствующей амуницией, шел воевать. А кто чувствует, что больше пользы принесет, работая в тылу, пусть занимается именно этим.

Плата за "бронь" – это, пожалуй, единственный способ заставить теневой бизнес показать легальные доходы

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что единственным способом, который сейчас теоретически может принести хоть какой-то результат, является именно бронирование сотрудников от службы в вооруженных силах – за счет гарантированного взноса или белой зарплаты.

Если бы были иные механизмы вывести экономику из "тени", это сделали бы и до войны, поясняет он. Просто сейчас ситуация еще сложнее.

"Мотивировать человека показывать легальные доходы можно тотальным контролем за расходами (как в США, Европе, когда нужно доказать происхождение своих средств, уплатить с них налоги). На сегодняшний день покупка недвижимости, авто практически не происходит за счет наличных. Всё – безналом. Что отслеживается. Но такой контроль за расходами возможен лишь в стране, которая не воюет, часть которой не находится под оккупацией. Так что в наших реалиях такой метод не сработает. Хоть первый попытки были – амнистия капиталов и так далее", – напоминает эксперт.

Он отмечает, что в воюющей стране тот способ, который сейчас обсуждается (взнос за "бронь", зарплата по белому), это, пожалуй, единственный способ заставить теневой бизнес показать легальные доходы.

"Прежде всего, следует установить всеобщий контроль за военнообязанными. Должен быть обновленный реестр, система личного электронного кабинета. Страх перед мобилизацией и желание забронировать своих людей сработает лишь тогда, когда мобилизация будет неотвратима. Если же останутся лазейки – ими станут пользоваться", – резюмирует Олег Пендзин.

Бизнес пытается достучаться до власти со своими проблемами

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко обращает внимание, что в Украине создалась ситуация, когда на одного работающего – десять контролеров.

"И при таком раскладе бизнес, конечно, уходит в тень. Иначе у него появляется еще больше "прилипал", всякого рода проверяющих, ищущих любой повод, чтоб "выдавить" из предпринимателей что-то лично для себя", – поясняет эксперт.

Именно поэтому, продолжает он, бизнес, который и так находятся в плачевном состоянии из-за войны, мобилизационных мер (не хватает рабочей силы), пытается достучаться до власти со своими проблемами. Демонстрирует готовность платить т.н. "гарантированный взнос" за каждое рабочее место. Лишь бы его перестали "кошмарить".

При этом доверия к власти у бизнеса нет, подчеркивает Сергей Войченко. И даже если узаконят некий "тариф" на "бронь", не факт, что все зарплаты будут платить "по белому", считает он.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят кадровые решения власти: где стоит проводить сокращения.



