Как за год изменились цены на жилье в Киеве

Цены на жилье в Киеве резко возрастают. Об этом сообщило издание Focus.

Как изменились цены на квартиры в Киеве. Фото: mayertrade.com.ua

В гривне цены на столичные квартиры поднялись на 30%. В долларах стоимость недвижимости увеличилась на 4-5%.

По данным организации SV Development, в среднем за квадратный метр в Киеве придется заплатить почти 1,1 тысячи долларов.

Скачки цен произошли по двум причинам: колебание курса гривны и падение спроса на жилье в строящихся домах с одновременным ростом спроса на квартиры в уже готовых жилых комплексах.

В период пандемии, а также после громких скандалов с застройщиками украинцы не хотят рисковать и вкладывать деньги в строительство новых зданий.

Стоит отметить, что больше всего дорожают квартиры в домах 2010-2020-го годов, поскольку жилье, построенное в этот период, имеет наибольший спрос.

Сейчас в Киеве стоимость квадратного метра стартует с 19-20 тысяч гривен. Это около 750-800 тысяч гривен за однокомнатную квартиру.

Однако эксперты отмечают, что пока цены на квартиры в Киеве остаются постоянными и не будут подниматься. Также специалисты убеждены, что если ситуация в стране будет стабильной, то цены на вторичное жилье до конца года увеличатся примерно на 3-5%.

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