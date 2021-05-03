Как за год изменились цены на жилье в Киеве

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Кириєнко Анна
Цены на жилье в Киеве резко возрастают. Об этом сообщило издание Focus.
Как изменились цены на квартиры в Киеве. Фото: mayertrade.com.ua
В гривне цены на столичные квартиры поднялись на 30%. В долларах стоимость недвижимости увеличилась на 4-5%.
По данным организации SV Development, в среднем за квадратный метр в Киеве придется заплатить почти 1,1 тысячи долларов.
Скачки цен произошли по двум причинам: колебание курса гривны и падение спроса на жилье в строящихся домах с одновременным ростом спроса на квартиры в уже готовых жилых комплексах.
В период пандемии, а также после громких скандалов с застройщиками украинцы не хотят рисковать и вкладывать деньги в строительство новых зданий.
Стоит отметить, что больше всего дорожают квартиры в домах 2010-2020-го годов, поскольку жилье, построенное в этот период, имеет наибольший спрос.
Сейчас в Киеве стоимость квадратного метра стартует с 19-20 тысяч гривен. Это около 750-800 тысяч гривен за однокомнатную квартиру.
Однако эксперты отмечают, что пока цены на квартиры в Киеве остаются постоянными и не будут подниматься. Также специалисты убеждены, что если ситуация в стране будет стабильной, то цены на вторичное жилье до конца года увеличатся примерно на 3-5%.
Напомним, ранее риелтор рассказал сайту "Комментарии", как выгодно приобрести квартиру. Стоит ли в ближайшее время инвестировать деньги в недвижимость? Где лучше выбрать квартиру — на первичном или вторичном рынке? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.
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