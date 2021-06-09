Какая страна первой в мире признала Bitcoin законным платежным средством

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Денис Подставной
Сальвадор станет первой страной, которая разрешит использование биткоина в качестве платежного средства. Об этом сообщает издание
В Сальвадоре "легализовали" биткоин
Найиб Букеле. Президент планирует подписать закон уже в ближайшие сутки. После этого в Сальвадоре за Bitcoin можно будет приобрести любые товары и услуги. Данная криптовалюта станет официальным платежным средством, на ровне с долларами США.
Для предприятий, которые боятся работать с данной криптовалютой из-за её нестабильности будет создан специальный фонд объемом в 150 миллионов долларов. Благодаря ему, Bitcoin можно будет быстро обменять на доллары.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что стратеги банка JPMorgan во главе с экспертом Николаосом Панигирцоглу сделали прогноз касательно курса Bitcoin. По их мнению криптовалюта продолжит свое снижение, однако немного позже может вырасти в несколько раз. Более подробно об этом читайте в нашей статье.Также издание информировало о том, что главный инвестиционный директор компании Toroso Investments Майкл Венуто поделился своим мнением насчет курса Bitcoin. Венуто рассказал что даже несмотря на волатильность валюта имеет очень высокую торговую активность. Также эксперт рассказал, что не видит ничего страшного в последнем падении курса этой криптовалюты.
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