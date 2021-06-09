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Главная Новости Бизнес экономика Какая страна первой в мире признала Bitcoin законным платежным средством
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Какая страна первой в мире признала Bitcoin законным платежным средством

Власти Республики Сальвадор проголосовали за использование биткоина в качестве платежного средства

9 июня 2021, 14:28
Автор:

Денис Подставной

Сальвадор станет первой страной, которая разрешит использование биткоина в качестве платежного средства. Об этом сообщает издание  CoinDesk. 

Какая страна первой в мире признала Bitcoin законным платежным средством

В Сальвадоре "легализовали" биткоин

В парламенте страны за решение "легализовать" Bitcoin проголосовало 62 депутата, еще 19 высказались против и три воздержались от голосования. Известно, что с предложением об использовании криптовалюты биткоин в качестве платежного средства выступил президент Республики Сальвадор Найиб Букеле. Президент планирует подписать закон уже в ближайшие сутки. После этого в Сальвадоре за Bitcoin можно будет приобрести любые товары и услуги. Данная криптовалюта станет официальным платежным средством, на ровне с долларами США. 

Для предприятий, которые боятся работать с данной криптовалютой из-за её нестабильности будет создан специальный фонд объемом в 150 миллионов долларов. Благодаря ему, Bitcoin можно будет быстро обменять на доллары. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что стратеги банка JPMorgan во главе с экспертом Николаосом Панигирцоглу сделали прогноз касательно курса Bitcoin. По их мнению криптовалюта продолжит свое снижение, однако немного позже может вырасти в несколько раз. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что главный инвестиционный директор компании Toroso Investments Майкл Венуто поделился своим мнением насчет курса Bitcoin. Венуто рассказал что даже несмотря на волатильность валюта имеет очень высокую торговую активность. Также эксперт рассказал, что не видит ничего страшного в последнем падении курса этой криптовалюты. 




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Источник: https://www.coindesk.com/its-official-el-salvadors-legislature-votes-to-adopt-bitcoin-as-legal-tender
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