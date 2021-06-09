Какая страна первой в мире признала Bitcoin законным платежным средством

Сальвадор станет первой страной, которая разрешит использование биткоина в качестве платежного средства. Об этом сообщает издание CoinDesk.

В Сальвадоре "легализовали" биткоин

В парламенте страны за решение "легализовать" Bitcoin проголосовало 62 депутата, еще 19 высказались против и три воздержались от голосования. Известно, что с предложением об использовании криптовалюты биткоин в качестве платежного средства выступил президент Республики Сальвадор Найиб Букеле. Президент планирует подписать закон уже в ближайшие сутки. После этого в Сальвадоре за Bitcoin можно будет приобрести любые товары и услуги. Данная криптовалюта станет официальным платежным средством, на ровне с долларами США.

Для предприятий, которые боятся работать с данной криптовалютой из-за её нестабильности будет создан специальный фонд объемом в 150 миллионов долларов. Благодаря ему, Bitcoin можно будет быстро обменять на доллары.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что стратеги банка JPMorgan во главе с экспертом Николаосом Панигирцоглу сделали прогноз касательно курса Bitcoin. По их мнению криптовалюта продолжит свое снижение, однако немного позже может вырасти в несколько раз. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

главный инвестиционный директор компании Toroso Investments Майкл Венуто поделился своим мнением насчет курса Bitcoin . Венуто рассказал что даже несмотря на волатильность валюта имеет очень высокую торговую активность. Также эксперт рассказал, что не видит ничего страшного в последнем падении курса этой криптовалюты.

Также издание информировало о том, что

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