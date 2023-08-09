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Какие категории услуг больше всего выросли в Украине за 2023 год

Как изменились цены в Украине на продукты, ЖКХ, медицину, транспорт и другие услуги в 2023 году.

сегодня, 16:40
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал о категориях услуг, которые испытали наибольшее подорожание в Украине с начала 2023 года.

Какие категории услуг больше всего выросли в Украине за 2023 год

На что в Украине выросла цена в 2023 году. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что больше всего цены на услуги за первые 8 месяцев 2023 года выросли в сфере гостинично-ресторанного бизнеса – 18,5%. На втором месте оказались услуги жилищно-коммунальных хозяйств (поставка воды, газа, тепла и другое) – 14,7%. Тройку лидеров с наибольшим ростом цен замыкает медицина – 13,7%.


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Согласно информации народного депутата, меньше всего цены выросли на одежду и обувь. В данной категории показатель снизился на 5,7%. Также снижение было в сфере транспорта – на 2,6%. Этому способствовало более дешевое топливо и смазочные масла, объясняет Железняк. Незначительно выросли цены на отдых и культуру – 0,1%.

Среди пищевых продуктов больше всего за 2023 год подорожали яйца – 56%, фрукты – 25,1% и мясо –22,3%. В целом Ярослав Железняк утверждает, что инфляция в июле упала до 11,3%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам министра финансов Сергея Марченко, международные партнеры готовы принять коррупцию в Украине. Министр отметил, что коррупционные скандалы влияют на международный имидж Украины. 

Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили максимально возможную теоретическую продолжительность жизни человека. Пока известно, что больше всего лет прожила гражданка Франции Жанна Кальман. Она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет. Ближе к ней оказалась жительница Японии Кейн Танака, прожившая 119 лет.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/4810
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