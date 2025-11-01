Какие овощи этой зимой будут дешевле, чем в прошлом году: НБУ обновил прогноз

В течение следующих трех кварталов цены на овощи будут ниже, чем в прошлом году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Национальный банк Украины в своем новом инфляционном отчете за октябрь 2025 года.

Цены на овощи. Фото: из открытых источников

Потребительская инфляция замедлилась до 11,9% годовых в сентябре, причем такая тенденция продолжалась и в октябре, отмечает НБУ. Прежде всего это было обусловлено расширением предложения овощей благодаря лучшим, чем в прошлом году, урожаям.

В годовом измерении цены на все овощи борщевого набора, перец, огурцы и помидоры снизились. Замедление инфляции в ближайшие месяцы будет обеспечиваться прежде всего благодаря высокому предложению продовольствия. В частности, улучшена оценка урожаев в 2025 году для картофеля и других овощей.

В регуляторе отмечают, что снижение цен на отдельные овощи осенью иногда происходило и из-за увеличения предложения продукции среднего и низкого качества. Так, из-за затяжных дождей во время уборки урожая качество овощей существенно ухудшилось, в результате чего продукция непригодна для длительного хранения.

Пытаясь реализовать ее как можно быстрее, фермеры снижали цены. Это касается, в частности, лука, стоимость которого в сентябре была самой низкой с начала 2022 года. В то же время производители качественной продукции придерживали ее в хранилищах в ожидании более высоких цен.

В ближайшее время на стоимость продуктов отдельно могут повлиять и внешние факторы. Так, рекордные урожаи картофеля в ЕС и снижение цен в этом регионе до исторических минимумов должны поддерживать низкие цены на овощ и в Украине.

В то же время противоположной может быть ситуация с яблоками. Урожай яблок в ЕС в этом сезоне ожидается близким к слабому прошлогоднему. При таких условиях стоимость этих фруктов в Украине будет оставаться относительно высокой.

В целом инфляция снижается, отмечают в НБУ, однако фундаментальное ценовое давление остается устойчивым. При этом ожидания не демонстрируют признаков устойчивого улучшения в будущем.

