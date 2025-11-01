Які овочі цієї зими будуть дешевшими, ніж минулого року: НБУ оновив прогноз

Протягом наступних трьох кварталів ціни на овочі будуть нижчими, ніж торік. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Національний банк України у своєму новому інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

Ціни на овочі. Фото: з відкритих джерел

Споживча інфляція сповільнилася до 11,9% річних у вересні, причому така тенденція тривала й у жовтні, зазначає НБУ. Насамперед це було обумовлено розширенням пропозиції овочів завдяки кращим, ніж торік, урожаям.

У річному вимірі ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори знизилися. Уповільнення інфляції найближчими місяцями забезпечуватиметься насамперед завдяки високій пропозиції продовольства. Зокрема, покращено оцінку врожаїв у 2025 році для картоплі та інших овочів.

У регуляторі зазначають, що зниження цін на окремі овочі восени іноді відбувалося через збільшення пропозиції продукції середньої та низької якості. Так, через затяжні дощі під час збирання врожаю якість овочів суттєво погіршилася, внаслідок чого продукція непридатна для тривалого зберігання.

Намагаючись реалізувати її якнайшвидше, фермери знижували ціни. Це стосується, зокрема, цибулі, вартість якої у вересні була найнижчою з початку 2022 року. У той самий час виробники якісної продукції дотримували їх у сховищах чекаючи вищих цін.

Найближчим часом вартість продуктів окремо можуть вплинути і зовнішні чинники. Так, рекордні врожаї картоплі в ЄС та зниження цін у цьому регіоні до історичних мінімумів мають підтримувати низькі ціни на овоч та в Україні.

У той же час протилежною може бути ситуація з яблуками. Урожай яблук у ЄС цього сезону очікується близьким до слабкого торішнього. За таких умов вартість цих фруктів в Україні залишатиметься відносно високою.

Загалом інфляція знижується, зазначають у НБУ, проте фундаментальний ціновий тиск залишається стійким. При цьому очікування не демонструють ознак стійкого покращення у майбутньому.

