Какие причины падения рынка криптовалюты и что будет с биткоинами

В начале мая рынок криптовалюты показал падение – упала цена биткоина, Ethereum, Solana и других альтокинов. Согласно данным, собранным CoinGecko, анализирующим рынок цифровых валют, рыночная капитализация рынка криптовалюты сократилась более чем вдвое с пикового значения около 3 трлн долларов в ноябре до 1,3 трлн долларов. В мае цена биткойна упала ниже 30,000 долларов США. Биткойн является крупнейшей в мире торговой криптовалютой, на которую приходится более 40% рынка. Почему это произошло и чего ожидать инвесторам, майнерам и владельцам виртуальных активов рассказал эксперт Александр Болтян, аналитик Esperio.

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"Спад на рынке криптовалют вызван двумя основными факторами: действиями Федеральной резервной системы США (ФРС) по борьбе с высокой инфляцией и стабилизации рынков, а также из-за краха terraUSD, так называемого стейбл-коина", — объясняет аналитик.

По его словам, в начале 2020 года ФРС снизила процентную ставку, чтобы справиться с экономическим спадом, вызванным пандемией, по сути, вливая больше денег в домохозяйства и предприятия. Однако выросла инфляция, уровень стал самым высоким за последние 40 лет.

Трейдеры вкладывали свои деньги в ожидании более высокой прибыли, что привело к росту ликвидности и удорожанию большинства классов активов, в которые вошли традиционные фондовые рынки и рынки криптовалют.

"Для контроля над убытком ранее в мае ФРС повысила процентные ставки на полпроцента, что стало наибольшим увеличением примерно за два десятилетия. ФРС также находится в процессе сокращения денежной массы для дальнейшего сдерживания инфляции и, как ожидается, продолжит повышать ставки в будущем. Все это нервирует инвесторов. Фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq упали более чем на 20% с начала года", — добавляет Александр Болтян.

Аналитик также объясняет почему токены luna потеряли 99% своей стоимости в мае. Воздействие на этот токен имеет terraUSD, известная под своим именем в списке как UST. Это две криптовалюты, созданные сетью Terra, блокчейн-проектом, разработанным в Южной Корее. Luna выступает в качестве залоговой валюты для токена UST, стоимость которого привязана к доллару США. То есть стоимость 1 UST всегда должна составлять 1 доллар. Если стоимость упадет ниже доллара, то монета может быть "сожжена". Когда цена UST упала, крупные владельцы luna обналичили, в результате чего предложение токенов luna подскочило, а цена упала.

"Стабильным крипторинок сейчас назвать нельзя. Однако два основных триггера для продажи уже отыграли. И если цена будет удерживаться выше уровня в 30,000 долларов США, то это может стать моментом для роста до 40,000 долларов США в текущем году. Однако, если стоимость опустится под локальную поддержку, то очень скоро мы увидим распродажу до $20,000. Прогнозы о падении цены Биткоин до нуля мы не делаем, потому что это было бы слишком простым завершением жизни миллиардной индустрии. Вероятно, что все криптовалюты станут простым платежным средством и их стоимость стабилизируется в комфортном среднем диапазоне ниже 20,000 долларов США", — говорит эксперт.

Как писал портал, в будущем есть перспективы развития электронной платежной системы, где будут использоваться электронные деньги. Ими могут стать криптовалюта или электронные гривны. Ранее глава департамента стратегии и развития Нацбанка Арсен Макарчук заявлял, что местная цифровая украинская валюта (CBDC) будет введена в эксплуатацию в конце 2022 года. Какие перспективы на финансовом рынке рассказали эксперты.

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