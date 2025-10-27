Какие профессии исчезнут через несколько лет

Более всего под сокращение профессий попадут представители канцелярских и рутинных специальностей, где работу легче автоматизировать.

Какие профессии пропадут через несколько лет

В частности, среди тех, кто может исчезнуть с рынка труда уже через несколько лет — банковские кассиры, клерки по обработке данных, работники почтовых служб, билетные операторы и другие специалисты, деятельность которых основана на повторяющихся действиях и работе с документацией.

В то же время эксперты McKinsey подчеркивают: технологии не только забирают рабочие места, но и создают новые возможности для тех, кто готов учиться. Будущий рынок труда потребует сочетания аналитических способностей, креативности, логического мышления, адаптивности и постоянного саморазвития.

Аналитическое и креативное мышление станут базовыми навыками. Именно они позволяют не просто анализировать данные и принимать решения, но и предлагать нестандартные решения в быстро меняющейся среде. Компании уже сейчас направляют до 10% обучающих программ на развитие аналитического мышления и еще около 8% – на креативное.

Не менее важными станут адаптивность, устойчивость к стрессам и способность быстро реагировать на новые вызовы. Самосознание — умение видеть собственные сильные и слабые стороны — вместе с обучением в течение жизни превращаются в ключ к профессиональному выживанию.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы 44% имеющихся навыков работников будут нуждаться в обновлении , а когнитивные способности, в частности критическое мышление и решение сложных проблем, станут особенно востребованными. Технологическая грамотность — еще один навык, спрос на который растет быстрее всего.

Отчет ВЭФ показывает: около 60% работников уже в ближайшие четыре года потребуют переквалификации или дополнительного обучения, чтобы оставаться конкурентными. Поэтому секрет успеха — не избегать перемен, а научиться возглавлять их.





