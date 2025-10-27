Найбільше під скорочення професій потраплять представники канцелярських і рутинних спеціальностей, де роботу легше автоматизувати.

Які професії зникнуть за кілька років

Зокрема, серед тих, хто може зникнути з ринку праці вже за кілька років — банківські касири, клерки з обробки даних, працівники поштових служб, квиткові оператори та інші фахівці, чия діяльність заснована на повторюваних діях і роботі з документацією.

Водночас експерти McKinsey наголошують: технології не лише забирають робочі місця, а й створюють нові можливості — для тих, хто готовий вчитися. Майбутній ринок праці вимагатиме поєднання аналітичних здібностей, креативності, логічного мислення, адаптивності та постійного саморозвитку.

Аналітичне та креативне мислення стануть базовими навичками. Саме вони дозволяють не просто аналізувати дані й ухвалювати рішення, а й пропонувати нестандартні рішення у швидкозмінному середовищі. Компанії вже зараз спрямовують до 10% навчальних програм на розвиток аналітичного мислення і ще близько 8% — на креативне.

Не менш важливими стануть адаптивність, стійкість до стресів і здатність швидко реагувати на нові виклики. Самосвідомість — уміння бачити власні сильні та слабкі сторони — разом із навчанням упродовж життя перетворюються на ключ до професійного виживання.

За оцінками експертів, у найближчі роки 44% наявних навичок працівників потребуватимуть оновлення, а когнітивні здібності, зокрема критичне мислення та вирішення складних проблем, стануть особливо затребуваними. Технологічна грамотність — ще одна навичка, попит на яку зростає найшвидше.

Звіт ВЕФ показує: близько 60% працівників уже найближчими чотирма роками потребуватимуть перекваліфікації чи додаткового навчання, аби залишатися конкурентними. Тож секрет успіху — не уникати змін, а навчитися їх очолювати.





