Какие российские бренды продаются на территории Украины

Несмотря на натянутые отношения и взаимные экономические санкции, Украина и Россия поддерживают торговые связи. Какие магазины российских брендов функционируют в нашей стране и какие товары из РФ можно найти на полках магазинов?

российские бренды / фото: Depositphotos

Одежда

Gloria Jeans — российская компания, специализирующаяся на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами. Магазины компании открыты во всех федеральных округах России, а также в Украине. Основным владельцем и председателем совета директоров Gloria Jeans является Владимир Мельников — 73-летний российский предприниматель, который входит в число богатейших бизнесменов Российской Федерации.

O’stin — российский бренд повседневной одежды, принадлежащий компании ГК "Спортмастер". По состоянию на 2016 год осуществляет свою деятельность в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и в Украине.

Oodji - широко известный на весь мир российский бренд молодежной одежды, который основали в 1998 году петербургские предприниматели Дмитрий Гарбузов и Дмитрий Ермаков. В России, Украине и в разных странах Европы функционирует более 300 магазинов Oodji.

Henderson - российский бренд классической мужской одежды и обуви. Торговая марка была основана в 1993 году в партнерстве с польским производителем LPP S. A. Президент и собственник компании — бизнесмен из Еревана Рубен Арутюнян. В прошлом – дистрибьютор крупных международных компаний.

Respect - российская торговая марка, мультибрендовая сеть магазинов мужской и женской обуви и аксессуаров. Компания реализует обувную продукцию под собственной маркой и другими известными брендами. Ее основателем стал российский предприниматель Порутчик Сергей.

Банки

Сбербанк — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений. Дочерние банки "Сбербанка" работают в Казахстане, Украине, Белоруссии и в Центральной Европе.

Альфабанк — крупнейший российский универсальный частный банк, специализирующийся на обслуживании частных и корпоративных клиентов. В банковскую группу "Альфа-банк" также входят Альфа-банк Украина, Альфа-банк Белоруссия, Альфа-банк (Казахстан).

Косметика

Черный жемчуг - торговая марка, основанная в 1996 году на заре зарождения современного российского косметического рынка. Бренд принадлежит компании "Unilever" и предлагает продукцию для каждого возраста.

Чистая линия - российская компания-производитель beauty-продуктов на основе фитотерапии, созданная в 1996 году. Бренд выпускает косметику по собственно разработанной рецептуре. "Чистая линия" принадлежит компании Unilever.

Рецепты Бабушки Агафьи — российский косметический бренд, завоевавший свою популярность, благодаря продукции, разработанной на основе старинных рецептов и прежде всего опыта сибирской травницы Агафьи Тихоновны Ермаковой. Основал бренд российский бизнесмен Андрей Трубников, который вывел на рынок еще такие бренды как Natura Siberica, Organic Kitchen, Planeta Organica и др.

Бархатные ручки — одна из торговых марок крупного российского концерна, существующая на рынке уже 20 лет. Владелец бренда огромный косметический гигант Unilever.

Ушастый Нянь - продукт российской компании "Невская косметика", которая существует с 1839 года. "Ушастый нянь" — это линия гипоаллергенной косметики по уходу за ребенком с первых дней его жизни.

Faberlic - российская компания прямых продаж, производитель косметики, одежды, аксессуаров и обуви. Была учреждена в 1997 году Александром Нечаевым — российским предпринимателем, политическим деятелем, создателем партии "Новые люди" (2020 год).

Продукты

Агуша — детское питание под брендом "Агуша" много лет производится на территории Лианозовского молочного комбината. Бренд принадлежит компании "Вимм-Билль-Данн" и обеспечивает малышей широким ассортиментом полезных продуктов.

Простоквашино — один из крупнейших российских брендов молочной продукции. История "Простоквашино" началась в 2002 году, когда было заключено соглашение между компанией "ЮНИМИЛК" и писателем Эдуардом Успенским, который придумал персонажей. С 2010 года брендом владеет компания Danone.

Макфа - лидер рынка макаронных изделий и муки в России, крупный производитель круп и зерновых хлопьев. Компания обладает собственными сельскохозяйственными угодьями. Основным владельцем "Макфи" является российский предприниматель Юревич Валерий.

Greenfield — достаточно известный в России бренд чая. Основан он петербургской компанией "Орими Трейд", а зарегистрирован на специально созданную британскую компанию Greenfield Tea Ltd.

Tess — торговая марка, с 2007 года предлагающая классические сорта черного и зеленого чая. Бренд был основан российской компанией "Орими трейд" в качестве оригинального дополнения к уже запущенной марке Greenfield.

Беседа — российская торговая марка чая, основанная в 1998 году, принадлежит транснациональной компании Uniliver.

Балтика — марка пива, выпускаемого российской пивоваренной компанией "Балтика" (принадлежащей скандинавскому пивоваренному холдингу Baltic Beverages Holding).

Старый мельник — российская марка пива, производимого пивоваренной компанией АО "Пивоварня Москва-Эфес" с 1999 года.

Бытовая химия

Sarma — это синтетические средства для стирки и удаления пятен. Производитель известного бренда – российская компания "Невская косметика". За короткое время продукты "САРМА" заслужили безукоризненную репутацию.

Losk - в настоящий момент бренд принадлежит компании Henkel — немецкой химической компании со 120-летней историей, а начали производить его по немецкой технологии на фабрике в Тосно Ленинградской области в 1994 году.

Заведения

Волконский - это первая в России и Украине сеть традиционных кафе-пекарен. Владелец кафе "Волконский" — Александр Рене Гарез — российской-французский деятель, адвокат, основатель юридического бюро Garese Associates.

Евразия — российская сеть ресторанов и суши-баров, основана в 2001 году. Большая часть ресторанов "Евразия" находится в Санкт-Петербурге. Владелец Алексей Фурсов — российский предприниматель, продюсер, руководитель сети спортивных клубов "Fitness House".

Кофе Хауз - российскую сеть в 1999 году основал бизнесмен, предприниматель Тимур Хайрутдинов. В 2014 году его бизнес купил конкурент — "Шоколадница", но из-за сложной структуры собственности украинский актив в сделку не вошел. По данным Государственного реестра юридических лиц, "Кофе Хауз Украина" принадлежит офшору ТРК Холдинг Лтд (конечный бенефициар — Тимур Хайрутдинов) и украинке Светлане Шикуловой.

Отметим, что на территории Украины данные бренды представлены компаниями-резидентами, зарегистрированными в соответствии с законодательством нашей страны.

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