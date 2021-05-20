Какие российские бренды продаются на территории Украины

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Светлана Шкурупий
Несмотря
на натянутые отношения и взаимные экономические санкции, Украина и Россия
поддерживают торговые связи. Какие магазины российских брендов функционируют в
нашей стране и какие товары из РФ можно найти на полках магазинов?
российские бренды / фото: Depositphotos
Gloria
Jeans — российская компания,
специализирующаяся на производстве и торговле одеждой, обувью и аксессуарами. Магазины
компании открыты во всех федеральных округах России, а также в Украине. Основным
владельцем и председателем совета директоров Gloria Jeans является Владимир
Мельников — 73-летний российский предприниматель, который входит в число богатейших
бизнесменов Российской Федерации.
O’stin — российский бренд повседневной
одежды, принадлежащий компании ГК "Спортмастер". По состоянию на 2016 год
осуществляет свою деятельность в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и в
Украине.
Oodji - широко известный на весь мир российский бренд молодежной
одежды, который основали в 1998 году петербургские предприниматели Дмитрий
Гарбузов и Дмитрий Ермаков. В России, Украине и в разных странах Европы
функционирует более 300 магазинов Oodji.
Henderson - российский бренд классической
мужской одежды и обуви. Торговая марка была основана в 1993 году в партнерстве
с польским производителем LPP S. A. Президент и собственник компании —
бизнесмен из Еревана Рубен Арутюнян. В прошлом – дистрибьютор крупных
международных компаний.
Respect
- российская
торговая марка, мультибрендовая сеть магазинов мужской и женской обуви и
аксессуаров. Компания реализует обувную продукцию под собственной маркой и
другими известными брендами. Ее основателем стал российский
предприниматель Порутчик Сергей.
Сбербанк — крупнейший банк в России и
СНГ с самой широкой сетью подразделений. Дочерние банки "Сбербанка" работают в
Казахстане, Украине, Белоруссии и в Центральной Европе.
Альфабанк — крупнейший российский универсальный
частный банк, специализирующийся на обслуживании частных и корпоративных
клиентов. В банковскую группу "Альфа-банк" также входят Альфа-банк Украина,
Альфа-банк Белоруссия, Альфа-банк (Казахстан).
Черный жемчуг - торговая марка, основанная в
1996 году на заре зарождения современного российского косметического рынка.
Бренд принадлежит компании "Unilever" и предлагает продукцию для каждого
возраста.
Чистая линия - российская
компания-производитель beauty-продуктов на основе фитотерапии, созданная в 1996
году. Бренд выпускает косметику по собственно разработанной рецептуре. "Чистая
линия" принадлежит компании Unilever.
Рецепты Бабушки
Агафьи — российский
косметический бренд, завоевавший свою популярность, благодаря продукции,
разработанной на основе старинных рецептов и прежде всего опыта сибирской
травницы Агафьи Тихоновны Ермаковой. Основал бренд российский бизнесмен Андрей
Трубников, который вывел на рынок еще такие бренды как Natura Siberica, Organic
Kitchen, Planeta Organica и др.
Бархатные ручки — одна из торговых марок крупного
российского концерна, существующая на рынке уже 20 лет. Владелец бренда огромный косметический гигант Unilever.
Ушастый Нянь - продукт российской компании
"Невская косметика", которая существует с 1839 года. "Ушастый нянь" — это линия
гипоаллергенной косметики по уходу за ребенком с первых дней его жизни.
Faberlic - российская компания прямых продаж,
производитель косметики, одежды, аксессуаров и обуви. Была учреждена в 1997
году Александром Нечаевым — российским предпринимателем, политическим деятелем,
создателем партии "Новые люди" (2020 год).
Агуша — детское питание под брендом
"Агуша" много лет производится на территории Лианозовского молочного комбината.
Бренд принадлежит компании "Вимм-Билль-Данн" и обеспечивает малышей широким
ассортиментом полезных продуктов.
Простоквашино — один из крупнейших российских
брендов молочной продукции. История "Простоквашино" началась в 2002 году, когда
было заключено соглашение между компанией "ЮНИМИЛК" и писателем Эдуардом
Успенским, который придумал персонажей. С 2010 года брендом владеет компания
Danone.
Макфа - лидер рынка макаронных изделий и
муки в России, крупный производитель круп и зерновых хлопьев. Компания обладает
собственными сельскохозяйственными угодьями. Основным владельцем "Макфи" является
российский предприниматель Юревич Валерий.
Greenfield — достаточно известный в России
бренд чая. Основан он петербургской компанией "Орими Трейд", а зарегистрирован
на специально созданную британскую компанию Greenfield Tea Ltd.
Tess — торговая марка,
с 2007 года предлагающая классические сорта черного и
зеленого чая. Бренд был основан российской компанией "Орими трейд" в
качестве оригинального дополнения к уже запущенной марке Greenfield.
Беседа — российская торговая марка чая,
основанная в 1998 году, принадлежит транснациональной компании Uniliver.
Балтика — марка пива,
выпускаемого российской пивоваренной компанией "Балтика"
(принадлежащей скандинавскому пивоваренному холдингу Baltic Beverages
Holding).
Старый мельник — российская марка пива,
производимого пивоваренной компанией АО "Пивоварня Москва-Эфес" с 1999 года.
Sarma — это синтетические средства для стирки и удаления пятен. Производитель
известного бренда – российская компания "Невская косметика". За короткое время
продукты "САРМА" заслужили безукоризненную репутацию.
Losk - в настоящий момент бренд
принадлежит компании Henkel — немецкой химической компании со 120-летней
историей, а начали производить его по немецкой технологии на фабрике в Тосно
Ленинградской области в 1994 году.
Волконский - это первая в России и Украине
сеть традиционных кафе-пекарен. Владелец кафе "Волконский" — Александр Рене
Гарез — российской-французский деятель, адвокат, основатель юридического бюро
Garese Associates.
Евразия — российская
сеть ресторанов и суши-баров, основана в 2001 году. Большая часть ресторанов
"Евразия" находится в Санкт-Петербурге. Владелец Алексей Фурсов — российский
предприниматель, продюсер, руководитель сети спортивных клубов "Fitness House".
Кофе Хауз - российскую сеть в 1999 году основал
бизнесмен, предприниматель Тимур Хайрутдинов. В 2014 году его бизнес купил
конкурент — "Шоколадница", но из-за сложной структуры собственности украинский
актив в сделку не вошел. По данным Государственного реестра юридических лиц,
"Кофе Хауз Украина" принадлежит офшору ТРК Холдинг Лтд (конечный
бенефициар — Тимур Хайрутдинов) и украинке Светлане Шикуловой.
Отметим, что на территории Украины данные бренды представлены компаниями-резидентами, зарегистрированными в соответствии с законодательством нашей страны.
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