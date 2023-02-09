Какие сектора экономики больше всего нуждаются в инвестициях – правильно ли делает акценты власть

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с представителями крупнейшего банковского холдинга США JP Morgan назвал самые перспективные направления инвестирования в нашу страну. По его словам, это – энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление инфраструктуры. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это заявление главы правительства.

Правительство. Фото: из открытых источников

Новая индустриализация Украины – основное направление экономики, над которым следует работать после победы

По мнению главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, то, что премьер озвучил в качестве наиболее перспективных направлений инвестирования в Украину – это направления, по которым нам придется проводить наиболее масштабное восстановление.

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"В указанных сферах произошли наибольшие разрушения из-за вторжения российской армии. У нас, действительно, очень пострадали энергетика, инфраструктура, аграрный сектор (кроме разрушения предприятий, было еще и многое россиянами украдено, включая зерно и технику). Нет сомнений, что после военной победы над агрессором, придется уделить огромное влияние указанным направлениям", – отмечает эксперт.

К сожалению, продолжает он, глава Кабмина не упомянул промышленность.

"Между тем, не просто восстановление, но выведение нашей промышленности на высший уровень развития, является залогом общего высшего развития украинской экономики и реального повышение уровня жизни украинцев, – уверен Андрей Новак. – Но почему-то премьер не считает промышленность перспективным направлением. Тогда как именно новая индустриализация Украины, с моей точки зрения, основное направление экономики, над которым следует работать после победы".

После окончания войны, по разным подсчетам, нам потребуется в лучшем случае два-три года, чтобы вернуться на довоенные параметры

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поясняет:

"Если говорить о привлечении инвестиций, безусловно, мы крайне нуждаемся их, учитывая войну и ее разрушительные последствия. Весьма перспективная аграрная отрасль Украины несет сейчас колоссальные потери. Прямые убытки составляют около 6,5 млрд долларов, непрямые — в районе 35 млрд. Значительный ущерб понесло украинское животноводство. Погибли около 400 тыс. пчелосемей, 95 тыс. коз и овец, 212 тыс. единиц крупного рогатого скота, 507 тыс. свиней и почти 11,7 млн птиц. В целом фермеры и пчеловоды потеряли ресурсы на свыше 360 млн долларов. Кроме того, в результате боевых действий было уничтожено более 14,3 тыс. га многолетних насаждений стоимостью почти 349 млн долларов".

Соответственно, продолжает эксперт, нужны средства, чтобы поднимать отрасль. По его словам, после окончания войны, по разным подсчетам, нам потребуется в лучшем случае два-три года, чтобы вернуться на довоенные параметры. Более реалистично это произойдет в районе пяти лет.

"Без инвестиций тут точно не обойтись. Мы надеемся на них. Есть соответствующие программы, которые озвучивают президент, премьер. Есть требующие инвестиций отрасли, которые я назвал выше", – отмечает Денис Марчук.

По его словам, прямо сейчас важно поднимать деоккупированные территории. Люди, живущий там, потеряли бизнес, финансирование из баков фактически нереалистично, ведь им элементарно нечего предложить под залог. Потому ВАР, рассказывает эксперт, создала интерактивную карту разрушений Украины.

"Предприятия показывают свои потери, что у них не работает, чего не хватает, – поделился Денис Марчук. – Такая информация помогает собрать данные, чтобы претендовать на определенные финансовые компенсации со стороны агрессора (репарации). Кроме того, дает необходимую информацию инвесторам, готовым вложить средства в аграрный сектор. Инвестировать в элеваторы, фермы и так далее".

Не исключено долговое финансирование "Укрэнерго" на восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии и в распределение

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква рассуждает так:

"Если говорить о коммерческих проектах в энергетике, то тут, скорее всего, будут инвестиции в возобновляемые источники энергии и распределенную маневренную генерацию".

Денис Саква акцентирует, что инвестиции в новую угольную генерацию сейчас – табу.

По его мнению, не исключено долговое финансирование "Укрэнерго" на восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии и в распределение. Причем, в случае долгового финансирования, возможно представление правительственных гарантий, считает эксперт.

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