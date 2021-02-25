Какие страны больше всего пьют украинскую водку, - Госстат

В Государственной службе статистики Украины назвали страны мира, которые лидируют по употреблению украинской водки. Оказалось, что наибольшим ценителем нашего продукта является Казахстан.

какие страны больше всего пьют украинскую водку (фото из открытых источников)

Согласно данным, Украина с июля по декабрь прошлого года поставила за границу водки на более чем 20 млн долларов. За этот период лидером рейтинга стал Казахстан, в эту страну было поставлено украинского продукта на сумму 2,6 млн долларов.

Второе место заняли Соединенные Штаты Америки. За второе полугодие 2020 года в страну было поставлено украинской водки на 2,2 млн долларов. Третье место досталось Армении — 1,3 млн долларов. А на четвертом оказалась Латвия, куда Украина в июле-декабре прошлого года экспортировала водки на 1 млн долларов.

Согласно данным Госстата, импорт водки за этот период составил 10,8 млн долларов.

Напомним, расходы украинцев на водку и ликероводочные продукты за 2019 год составили 15,6 млрд гривен. Такие данные привела Государственная служба статистики. Оказалось, что лидером по покупке алкогольной продукции стали жители столицы Украины — за год они потратили 3,6 млрд гривен. Жители Киевской области за год приобрели водки на 1,4 млрд грн, а Днепропетровской — на 1,5 млрд.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Беларуси запустили производство водки, которую можно использовать как антисептик. Название продукта простое — водка называется "70". По заявлению пресс-службы завода, такая водка не имеет аналогов в стране. В состав напитка кроме спирта и воды входят мятный и лимонный ароматизаторы.

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