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Главная Новости Бизнес экономика Какие страны больше всего пьют украинскую водку, - Госстат
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Какие страны больше всего пьют украинскую водку, - Госстат

Импорт водки Украины во втором полугодии 2020 года составил 10,8 млн долларов

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В Государственной службе статистики Украины назвали страны мира, которые лидируют по употреблению украинской водки. Оказалось, что наибольшим ценителем нашего продукта является Казахстан.

Какие страны больше всего пьют украинскую водку, - Госстат

какие страны больше всего пьют украинскую водку (фото из открытых источников)

Согласно данным, Украина с июля по декабрь прошлого года поставила за границу водки на более чем 20 млн долларов. За этот период лидером рейтинга стал Казахстан, в эту страну было поставлено украинского продукта на сумму 2,6 млн долларов. 

Второе место заняли Соединенные Штаты Америки. За второе полугодие 2020 года в страну было поставлено украинской водки на 2,2 млн долларов. Третье место досталось Армении — 1,3 млн долларов. А на четвертом оказалась Латвия, куда Украина в июле-декабре прошлого года экспортировала водки на 1 млн долларов. 

Согласно данным Госстата, импорт водки за этот период составил 10,8 млн долларов. 

Напомним, расходы украинцев на водку и ликероводочные продукты за 2019 год составили 15,6 млрд гривен. Такие данные привела Государственная служба статистики. Оказалось, что лидером по покупке алкогольной продукции стали жители столицы Украины — за год они потратили 3,6 млрд гривен. Жители Киевской области за год приобрели водки на 1,4 млрд грн, а Днепропетровской — на 1,5 млрд.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Беларуси запустили производство водки, которую можно использовать как антисептик. Название продукта простое — водка называется "70". По заявлению пресс-службы завода, такая водка не имеет аналогов в стране. В состав напитка кроме спирта и воды входят мятный и лимонный ароматизаторы. 


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1917883-derzhstat-povidomiv-yaki-krayini-naybilshe-pyut-ukrayinskoyi-gorilki
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Обусуждения

Владимир

сегодня, 10:43

Импорт - это поставка из-за границы на территорию государства, а поставка за рубеж - "экспорт"

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