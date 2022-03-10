Каким должен быть механизм компенсации стоимости утраченого имущества для украинцев

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Козлова Альбіна
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о запуске "ЕПоддержки" для украинцев, которые утратили свое имущество в результате военных действий. С помощью программы будут регистрировать заявки на компенсацию стоимости разрушенной или поврежденной движимой и недвижимой собственности.
Разрушенные города в результате обстрелов оккупантов, фото Фейсбук
Владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский говорит, что главным вопросом останется то, в каком виде будет произведена компенсация гражданам: в натуральном или денежном. С одной стороны, пока что неизвестно, как практически будет функционировать данный механизм, ведь алгоритм законодательно еще не принят.
Исходя из ситуации на фронтах и продолжающихся миграционных процессов в Украине, где каждый день граждане уезжают, эвакуируются из городов за границу или в другие области, механизм компенсации утраченного жилья действительно очень нужен, но в натуральной форме.
Как сообщал портал, правительство будет разрабатывать государственную программу для восстановления населенных пунктов.
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