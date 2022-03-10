logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Каким должен быть механизм компенсации стоимости утраченого имущества для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Каким должен быть механизм компенсации стоимости утраченого имущества для украинцев

Что стоит взять во внимание при разработке механизма компенсации стоимости имущества украинцев

10 марта 2022, 21:50
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о запуске "ЕПоддержки" для украинцев, которые утратили свое имущество в результате военных действий. С помощью программы будут регистрировать заявки на компенсацию стоимости разрушенной или поврежденной движимой и недвижимой собственности.

Каким должен быть механизм компенсации стоимости утраченого имущества для украинцев

Разрушенные города в результате обстрелов оккупантов, фото Фейсбук

"Каждый, кто остался без крова. Каждый чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", — подчеркнул премьер.

Владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский говорит, что главным вопросом останется то, в каком виде будет произведена компенсация гражданам: в натуральном или денежном. С одной стороны, пока что неизвестно, как практически будет функционировать данный механизм, ведь алгоритм законодательно еще не принят.

"Уже более 2 млн украинцев выехало заграницу и не просто выехало, а обустраивается на новом месте. Взрослые ищут работу, а дети идут в школу. И возникает вопрос: сколько из них готовы будут вернуться в Украину, особенно если их дома были разрушены. Их просто ничего в Украине не держит. Да, они подадут заявление на компенсацию, но полученные деньги будут потрачены в чужой стране", пишет эксперт.

Исходя из ситуации на фронтах и продолжающихся миграционных процессов в Украине, где каждый день граждане уезжают, эвакуируются из городов за границу или в другие области, механизм компенсации утраченного жилья действительно очень нужен, но в натуральной форме.

"Твоя квартира была разрушена — получи новую от государства. Таким образом мы "убиваем 2х зайцев" поддерживаем отечественных строителей госзаказом, что стимулирует экономику, и даем однозначный сигнал украинцам, что страна их не забыла, что страна о них заботится, что страна в них нуждается, что страна готова за них бороться", подчеркивает Виктор Гольдский.

Как сообщал портал, правительство будет разрабатывать государственную программу для восстановления населенных пунктов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vgeld
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!