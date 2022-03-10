Каким должен быть механизм компенсации стоимости утраченого имущества для украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о запуске "ЕПоддержки" для украинцев, которые утратили свое имущество в результате военных действий. С помощью программы будут регистрировать заявки на компенсацию стоимости разрушенной или поврежденной движимой и недвижимой собственности.

Разрушенные города в результате обстрелов оккупантов, фото Фейсбук

"Каждый, кто остался без крова. Каждый чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", — подчеркнул премьер.

Владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский говорит, что главным вопросом останется то, в каком виде будет произведена компенсация гражданам: в натуральном или денежном. С одной стороны, пока что неизвестно, как практически будет функционировать данный механизм, ведь алгоритм законодательно еще не принят.

"Уже более 2 млн украинцев выехало заграницу и не просто выехало, а обустраивается на новом месте. Взрослые ищут работу, а дети идут в школу. И возникает вопрос: сколько из них готовы будут вернуться в Украину, особенно если их дома были разрушены. Их просто ничего в Украине не держит. Да, они подадут заявление на компенсацию, но полученные деньги будут потрачены в чужой стране", — пишет эксперт.

Исходя из ситуации на фронтах и продолжающихся миграционных процессов в Украине, где каждый день граждане уезжают, эвакуируются из городов за границу или в другие области, механизм компенсации утраченного жилья действительно очень нужен, но в натуральной форме.

"Твоя квартира была разрушена — получи новую от государства. Таким образом мы "убиваем 2х зайцев" — поддерживаем отечественных строителей госзаказом, что стимулирует экономику, и даем однозначный сигнал украинцам, что страна их не забыла, что страна о них заботится, что страна в них нуждается, что страна готова за них бороться", — подчеркивает Виктор Гольдский. Как сообщал портал, правительство будет разрабатывать государственную программу для восстановления населенных пунктов.

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