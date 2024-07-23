Какой курс доллара ждет украинцев в конце года: прогнозы банкиров

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Черновалова Кристина
Президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас во время брифинга в Медиацентре Украина поделился оптимистическим прогнозом по курсу доллара. По его словам, средний показатель к концу года ожидается на уровне 40-40,5 грн за доллар.
Какой курс доллара ждет украинцев в конце года
Он подчеркнул важную роль Национального банка Украины (НБУ) в поддержании стабильности курса. Благодаря значительным золотовалютным резервам, которые составляют около 41 млрд долларов, НБУ имеет возможность эффективно регулировать колебания курса.
"Комментарии" также писали, что Алексей Плотников, доктор экономических наук, считает, что снижение спроса на иностранную валюту поможет стабилизировать гривну и улучшить экономическую ситуацию в стране. По его мнению, правильные шаги в экономической политике уже приносят результаты и создают основу для будущего развития.
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