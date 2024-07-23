Какой курс доллара ждет украинцев в конце года: прогнозы банкиров

Президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас во время брифинга в Медиацентре Украина поделился оптимистическим прогнозом по курсу доллара. По его словам, средний показатель к концу года ожидается на уровне 40-40,5 грн за доллар.

Какой курс доллара ждет украинцев в конце года

"Сегодня у нас есть показатель чуть более 40 грн за доллар. Но по концу года, если взять курс, который был в течение всего года, я думаю, что как среднее арифметическое, если его счесть, – он будет в отметке 40-40,5. Потому что в начале года мы видели показатель 39, даже немного ниже опускался в феврале, потом он начал расти", – отметил Андрей Дубас.

Он подчеркнул важную роль Национального банка Украины (НБУ) в поддержании стабильности курса. Благодаря значительным золотовалютным резервам, которые составляют около 41 млрд долларов, НБУ имеет возможность эффективно регулировать колебания курса.

"Национальный банк сегодня тратит золотовалютные резервы на поддержку курса, потому что у нас импорта гораздо больше, чем экспорта из-за войны, у нас огромная доля экономики просто уничтожена россиянами. Но у нас большая коалиция международных партнеров в Украине, финансово поддерживающих Украину", – объяснил Дубас.

"Комментарии" также писали, что Алексей Плотников, доктор экономических наук, считает, что снижение спроса на иностранную валюту поможет стабилизировать гривну и улучшить экономическую ситуацию в стране. По его мнению, правильные шаги в экономической политике уже приносят результаты и создают основу для будущего развития.