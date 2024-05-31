Какой прогноз для Украины на финансово-экономическом фронте: что может измениться в июне

Украину ждет напряженный в военном и дипломатическом плане июнь. Россия готовится к новым наступлениям, мы – к их отбитию и важным сражениям на дипломатических фронтах. Но есть не менее важные финансово-экономические, социальные поля сражений. О перспективах на этих направлениях порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Народ и армия как-то должны справляться без денег

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович поделился такими рассуждениями:

а также увеличить тарифы Никто из вышеназванных не хочет сокращать расходы на содержание самих себя, на госаппарат, на чиновничество, на мирные госзакупки, обновление мирных парков государственных авто, на благоустройство и озеленение". "Офис президента, депутаты и правительство не придумали ничего лучшего, чем поднять всем налоги

Армия и дальше будет ощущать острый дефицит вооружений, воинам будет нечем уничтожать врага просто потому, что чиновники не готовы делиться деньгами, считает эксперт.

"Частная лавочка Нацбанк будет защищать своих бойцов финансового фронта. Налоговая и таможня будут думать о благосостоянии налоговиков и таможенников. Минфин будет защищать интересы чиновничества. Каждый сам за себя. А народ и армия как-то должны справляться без денег", – констатирует Павел Себастьянович.

Увеличивается зависимость нашей экономики от внешнего финансирования

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев предполагает, что на финансово-экономических фронтах улучшений ожидать не приходится.

До сих пор отсутствуют четкие позиции касательно бронирования работников, которые трудятся в сфере бизнеса. На самих руководителей предприятий возлагаются неприсущие им функции касательно обеспечения явки их работников призывного возраста в ТЦК. Этим фактически подталкивают украинцев переходить к работе в серой зоне, вне контроля государства, соответственно, без уплаты налогов", – поясняет эксперт. "В первую очередь, потому что бизнес сталкивается с новыми вызовами, связанными с вступлением в силу закона о мобилизации

Дальнейшая зависимость нашей экономики от внешнего финансирования, увеличивающийся рост давления государства на бизнес – всё это не дает позитивных ожиданий ни на июнь, ни в целом на обозримое будущее, считает Андрей Рязанцев.

Старая система себя изжила

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь отмечает, что даже синоптики, имея высокоточное оборудование, ошибаются с прогнозами. А в наших нестабильных, турбулентных условиях войны что-то прогнозировать крайне сложно, подчеркивает он.

"Пока можно констатировать лишь то, что на просторах европейского континента мало стран, которые столь же непрогнозированы как Украина. Два Майдана, гибридная и полномасштабная войны должны были бы научить нас чему-то. Но пока мы героически сопротивляемся этому. Совершаем массу ошибок. При этом сохраняемся как государство и общество, – акцентирует эксперт. – Однако, важно понимать, что и общество, и экономика – устали. У нас негативный трек по многим направлениям. Растет социальное напряжение. Что создает благодатную почву для влияния на Украину извне".

Судя по всему, нас будут подталкивать к радикальным переменам, прогнозирует Руслан Соболь.

"Старая система себя изжила. Украина до 24 февраля 2022-го и Украина сегодня – это разные страны. Что отражается практически на всех векторах, кроме, разве что, государственного управления. Там у нас пока работают старые модели. Которые надо менять. Это может начаться в июне или позже. Но начнется обязательно. До конца года — так точно. То ли под давлением извне, то ли из-за внутренних факторов, то ли гибридным способом", – уверен эксперт.

К сожалению, продолжает он, мы до сих пор не представляем, какой Украина будет после этой войны. Найти ответ на этот вопрос — стратегически важно.

"Какой будет наша экономика, с упором на какие отрасли? Каким будет социальный трек? И так далее. Когда мы как общество поймем, какой Украина должна быть после войны, мы найдем ответ и на вопрос — когда и как эта война закончится", – заключает Руслан Соболь.

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