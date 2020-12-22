Какую пенсию хотят получать украинцы: был проведен опрос

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Любовь Блажко
Недавно "Комментарии" писали о том, какую зарплату хотят получать украинцы. Теперь стало известно, какой бы размер пенсии удовлетворил потребности украинских пенсионеров. Граждане хотят получать в 3,3 раза больше, нежели получают сейчас.
Какую пенсию хотят получать украинцы. Фото: unsplash
Компанией Research & Branding Group был проведен опрос, который показал, что желаемый уровень пенсии для украинцев составляет 11 359 гривен. А эта цифра в 3,3 раза больше, чем зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии на октябрь этого года.
Создатели данного опроса поделились, что ответы участников достаточно разные. К примеру, если минимальная пенсия, на которую согласны украинцы, составляет 2 тысячи гривен, то максимальное значение достигает 70 тысяч гривен. То есть, разница примерно в 35 раз. Но чаще всего цифры сосредоточены двух интервалах: от 3,5 до 7,0 тысячи гривен и от 7,0 до 10,5 тысяч гривен.
Если сравнивать представления украинцев о желаемом уровне пенсии с прошлым годом, то они выросли, но не существенно (где-то на 3 процента) – с 11,0 тысячи гривен в 2019 году до 11,4 тысячи гривен в 2020 году
Стоит добавить, что этот опрос был проведен с 16 по 25 ноября этого года. В нем приняло участие 1800 добровольцев со всей Украины, кроме оккупированных Россией территорий. Допускается максимальная погрешность выборки 2,4%.
Добавим, что по состоянию на 1 октября 2020 года, средняя пенсия украинца достигала 3 410,6 гривен.
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Алекс
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А почему не такую, как у продажных судей - 50000?