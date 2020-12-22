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Главная Новости Бизнес экономика Какую пенсию хотят получать украинцы: был проведен опрос
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Какую пенсию хотят получать украинцы: был проведен опрос

Цифра оказалась в 3,3 раза больше, чем зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии

сегодня, 15:09
Автор:

Любовь Блажко

Недавно "Комментарии" писали о том, какую зарплату хотят получать украинцы. Теперь стало известно, какой бы размер пенсии удовлетворил потребности украинских пенсионеров. Граждане хотят получать в 3,3 раза больше, нежели получают сейчас. 

Какую пенсию хотят получать украинцы: был проведен опрос

Какую пенсию хотят получать украинцы. Фото: unsplash

Компанией Research & Branding Group был проведен опрос, который показал, что желаемый уровень пенсии для украинцев составляет 11 359 гривен. А эта цифра в 3,3 раза больше, чем зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии на октябрь этого года. 

Создатели данного опроса поделились, что ответы участников достаточно разные. К примеру, если минимальная пенсия, на которую согласны украинцы, составляет 2 тысячи гривен, то максимальное значение достигает 70 тысяч гривен. То есть, разница примерно в 35 раз. Но чаще всего цифры сосредоточены двух интервалах: от 3,5 до 7,0 тысячи гривен и от 7,0 до 10,5 тысяч гривен.

Какую пенсию хотят получать украинцы: был проведен опрос - фото 2
Какую пенсию хотят получать украинцы: был проведен опрос - фото 3

Если сравнивать представления украинцев о желаемом уровне пенсии с прошлым годом, то они выросли, но не существенно (где-то на 3 процента) – с 11,0 тысячи гривен в 2019 году до 11,4 тысячи гривен в 2020 году

Стоит добавить, что этот опрос был проведен с 16 по 25 ноября этого года. В нем приняло участие 1800 добровольцев со всей Украины, кроме оккупированных Россией территорий. Допускается максимальная погрешность выборки 2,4%.

Добавим, что по состоянию на 1 октября 2020 года, средняя пенсия украинца достигала 3 410,6 гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую зарплату хотят получать украинцы. Согласно данным, которые были получены в ноябре 2020 года, людям будет достаточно получать 20 328 гривен каждый месяц. Добавим, что это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты. Опрос был проведен компанией Research&Branding Group.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-nazvali-priemlemyy-razmer-pensii-1608637547.html
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Обусуждения

Алекс

сегодня, 16:13

А почему не такую, как у продажных судей - 50000?

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